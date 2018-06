Pogledajte urnebesne transparente s osmog splitskog Pridea

Osmi po redu "Split Pride" krenuo je danas malo poslije 18 sati iz splitskog Đardina, a završio je na bedemu Cornaro gdje je počeo prigodni party.



'Nije mi to prija, to mi je cura': osmi splitski Pride završio bez incidenta



Ovogodišnji "Split Pride" održava se pod motom "Hod za ljubav" te sudionici su nosili višemetarski transparent s tom porukom.



Sudionici su nosili transparente s natpisima "I mi smo Hrvati" , "Što južnije to tužnije", "Lezbe nose štikle", "Život počinje izlaskom iz ormara", "Ej mama, pogodi što?", "Gay is (s)in", "Nije mi to prija, to mi je cura", i transparent na kojem piše "Sviđa mi se Željka Markić, privlači me seksualno".



