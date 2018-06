17:05 - Ove godine želimo skrenuti pažnju svima, ali i sebi, na važnost prihvaćanja. Ne samo LGBTIQ zajednice kao manjine, već i svake diskriminirane manjine u državi i gradu. Želimo reći onima koji su protiv nas da razumijemo da ono što nam je nepoznato iz straha ćemo odbaciti, ali da uz samo malo volje za upoznavanjem i educiranjem možemo zajedno doći do prihvaćanja. Mi smo se spremni boriti da nas prihvate, treba nam malo njihove suradnje i iz toga možemo stvoriti čuda - kazala je Mirta Barić u ime organizatora Split Pridea čiji su sudionici završili defile na bedemu Cornaro gdje je počeo prigodni party.

Naglasila je kako svaki dan hodaju za ljubav, kad priznaju prijatelju, mami ili baki da su drugačiji.

- Ne hodamo protiv nikoga, hodamo za one koji žele voljeti i svaki dan hodamo unatoč onima koji hodaju u suprotnom smjeru. Svaki dan je prilika za hod za ljubav, hodali ste danas s nama, ali hodajte i sutra i svaki dan - poručila je.

18:30 - Sudionici Split Pridea prošli su Marmontovu, Rivu, Voćni trg i sada se nalaze na Pjaci. Bubnja se u ritmu, plješće i zviždi s odobravanjem. Osim zastava duginih boja vidimo zanimljive transparente - "I mi smo Hrvati", "Gay is (s)in", "Što južnije to tužnije"...

Povorka se kreće Bosanskom ulicom i ide prema bedemu Cornaro.

18:07 - Počeo je osmi po redu Split Pride. U Đardinu, odakle kreće povorka, skupilo se 200-tinjak ljudi. Sve protječe mirno, uz nenametljive policijske mjere. Iz policije nam kažu da je broj policajaca dostatan. Ruta je Tomislavova ulica, Marmontova, Riva, Pjaca i ponovo Đardin. S obje strane ceste stoje pripadnici interventne policije dok turisti iz kafića snimaju mobitelima.

18:00 - Ovogodišnji "Split Pride" održava se pod motom "Hod za ljubav" te sudionici nose višemetarski transparent s tom porukom, a koordinatorica ovogodišnje povorke Nikolina Banić izjavila je novinarima da je to geslo "u korijenu vrijednosti splitskog Pridea".

"U Splitu Pride još izaziva kontroverze, ali mi i dalje zastupamo vrijednosti ljubavi i tolerancije", rekla je Banić.

Po njezinim riječima, u povorci je oko 300 sudionika.

Među njima je i predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur, koji je uoči polaska novinarima rekao kako oni tradicionalno i ove godine, kao i na svim dosadašnjim prideovima, "beskompromisno podržavaju ljudska prava LGBT populacije".

Sudionici nose transparente s natpisima "I mi smo Hrvati" , "Što južnije to tužnije", "Život počinje izlaskom iz ormara", "Ej mama, pogodi što?", "Nije mi to prija, to mi je cura", a i transparent na kojem piše "Sviđa mi se Željka Markić, privlači me seksualno".