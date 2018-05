Centar Splita oblijepljen 'tjeralicama': 'Tražen zbog pedofilije, seksualnog zlostavljanja, silovanja i izazivanja doživotnih trauma desecima splitskih dječaka. Neka mu Bog oprosti, mi nećemo!'

Tražen zbog pedofilije, seksualnog zlostavljanja, silovanja i izazivanja doživotnih trauma desecima splitskih dječaka. Neka mu Bog oprosti, mi nećemo!",



Ove rečenice stoje ispod fotografija splitskog fratra, 78-godišnjeg Gracijana G., objavljenih na plakatima koji su u noći sa srijede na četvrtak osvanuli po rasvjetnim stupovima i zidovima užeg centra Splita.



Prema fotografijama koje su snimili čitatelji, vidi se da su svojevrsne "tjeralice" polijepljene na Starom Pazaru, Peristilu, na dnu Marmontove, na Rivi, ispred Nadbiskupske palače.



Ova posljednja lokacija je znakovita u svjetlu informacija koje smo objavili prošlog tjedna, a po kojima je jedna svjedokinja ustvrdila da je još 2003. godine nadibskupu Marinu Barišiću prijavila slučaj jedne od fratrovih žrtava i da je on još tada znao što se događa, ali da ništa nije napravio da to spriječi.



Navedeni je fratar glavni akter velike pedofilske afere koja već mjesec dana "trese" Split, a u cijelu se priču uključila i policija koja je već obavila dio istrage i razgovarala s nekoliko žrtava.



To su danas odrasli muškarci, a zlostavljanja su se događala tijekom 1990-tih godina dok su oni bili maloljetni ili su tek postali punoljetni.



No, obzirom na "kuloarske priče", čini se da su se slične stvari događale i prije i poslije pa je pravo pitanje koliko je uopće žrtava i hoće li se točan broj ikad utvrditi.