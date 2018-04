Policija splitskog fratra osumnjičenog za pedofiliju ispitala, pa pustila na slobodu: pohotnog svećenika koji je seksualno iskorištavao djecu od robije bi mogla spasiti - zastara!?

Sve strahote događale su se početkom i sredinom 90-ih godina prošloga stoljeća te je vrlo moguće da će sva ta nedjela, što se tiče kaznenog postupka i civilnog prava, proći nekažnjeno s obzirom na zastaru

Fratar splitskog samostana sv. Frane koji je suspendiran zbog sumnje da je dugi niz godina seksualno zlostavljao maloljetnike, u petak je u splitskoj policiji obavijesno ispitan u sklopu istrage pokrenute nakon što je afera izbila u javnost. Danas 78-godišnji fratar, doznajemo, prilikom razgovora s istražiteljima negirao je sve optužbe te je nakon ispitivanja pušten.



U policiji se pojavio sam bez odvjetnika, a cijeli njegov iskaz je snimljen i kamerom te će sav materijal biti, nakon formalnog zaključivanja policijske istrage, predan nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu koje će, potom, odlučiti što će se dalje događati.



Naime, prema onome što se javno zna, sve strahote koje su danas odrasli muškarci kao djeca doživjeli s navedenim fratrom, događale su se početkom i sredinom 90-ih godina prošloga stoljeća te je vrlo moguće da će sva ta njegova (ne)djela, što se tiče kaznenog postupka i civilnog prava, proći nekažnjeno s obzirom na zastaru. Ipak, konačan sud o tome dat će, nakon detaljne analize svih dostupnih materijala, Općinsko državno odvjetništvo koje je i od crkvenih vlasti zatražilo i dobilo svu dostupnu dokumentaciju.



Prijava iz prosinca



Podsjetimo, pedofilski skandal kakav nije zabilježen u povijesti splitske Crkve izbio je nakon što je Splitsko-makarska nadbiskupija početkom travnja priopćila da je Nadbiskupski ordinarijat u Splitu primio "obavijest o mogućem kažnjivom djelu jednoga klerika na području Splitsko-makarske nadbiskupije te je na temelju toga, u skladu s propisima kanonskog prava, dijecezanski biskup izrekao kleriku mjeru obustave (suspensio)".



Prijavu je još u prosincu 2017. godine podnio aktualni gvardijan samostana sv. Frane, a nakon što se otkrilo o kome se radi, počele su se javljati i druge žrtve koje nisu imale nikakve veze sa slučajem opisanim u toj prijavi, a od kojeg je sve krenulo. Javio se tako i jedan muškarac koji je tvrdio da je još 2011. godine upoznao vrh Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca s onim što se njemu događalo početkom 90-ih kada je imao tek 15 godina. On je, kako je kazao, bio žrtva navedenog fratra tako što ga je on u sakristiji dirao po intimnim dijelovima tijela.



Nakon njegove priče, Slobodna Dalmacija objavila je i svjedočenje danas 38-godišnjeg Splićanina koji je pet godina, od svoje trinaeste pa do punoljetnosti, trpio najgore oblike seksualnog zlostavljanja od fratra koji je tada imao 55 godina. Svoja iskustva je nakon intervjua u našoj novini, objavio i na blogu koji je pokrenuo, kako kaže, "zbog vaše djece, kako biste spriječili da i ona postanu žrtve pedofila. I želim biti jasan – ne osuđujem Crkvu i ne generaliziram – NISU svi svećenici pedofili!".



– Tog nesretnog dana, krajem 1991. godine došao sam na poziv fra G. u prostorije samostana sv. Frane na splitskoj Rivi. Dočekao me srdačno, veseo, nasmijan i pretjerano ljubazan, tada 55-godišnji fratar, koji mi je dan ranije ponudio mjesto u crkvenom bendu.



Hvalio se kako imaju najbolji bend u Splitu, kako mladi vole dolaziti na nedjeljne mise upravo radi njihova benda i načina na koji oni interpretiraju poznate vjerske napjeve, nimalo uštogljeno, naprotiv, čak za to vrijeme previše moderno i živo u usporedbi s drugim crkvama. Nakon što mi je pokazao prostorije gdje je bend održavao probe i kad smo vidjeli opremu i instrumente kojima se koriste, pozvao me u svoju privatnu sobu na kolače.



Obljuba uz viski



Kao dijete bio sam presretan što se to događa meni, što sam se toliko približio crkvi. Osim kolača, na stolu je bilo i nekoliko boca alkoholnih i bezalkoholnih pića, neki sokovi i opet neki viski ili konjak. Poželio sam sok jer alkohol nisam još probao, i znao sam da mi moji roditelji to ne bi odobrili. Fra G. se s tim međutim nije složio... Rekao je kako svaki pravi muškarac mora biti u stanju popiti koje piće i ostati pri sebi.



Rekao je i kako Gospodin u tome ne vidi grijeh, da je grijeh samo u neumjerenosti, a on zna mjeru i nikada je ne prelazi – opisao je svoj prvi susret s pohotnim fratrom Splićanin. Popio je, kaže, čašu viskija od koje mu je bilo slabo, no ubrzo mu je fratar ulio još jednu "žesticu" uz obrazloženje "dva ko jedno, jedno ko nijedno... dok mi se nije počela mutiti svijest".



– Tad me polegao na svoj krevet, kao da mi malo prođe omamljenost, da mogu kući doći normalan, legao pored mene zagrlivši me i mazeći me po bedrima, po stomaku, rukama, pričajući mi o Božjoj ljubavi prema nama, govoreći kako smo nas dvojica tako zagrljeni u Njegovim očima predivni, i kako je upravo taj fizički izričaj ljubavi prava potvrda iste pred Gospodinom...

Nastavio je sve dok nije postigao željeni učinak, moju erekciju, znajući da tu prestaje moj svaki dodir sa stvarnošću, znajući da tad može sa mnom omamljenim i uzbuđenim što god mu se prohtije. Navaljivao je usprkos mom uzmicanju i pokušajima da se oduprem, sve dok nismo bili potpuno goli, i dok nije došlo do njegova orgazma. Nakon nekoliko minuta ležanja je ustao, odveo me pod tuš, uvjerio se da smo obojica potpuno čisti i da sam dovoljno priseban da odem svojoj kući, a da nitko ništa ne posumnja.



"Bilo bi jako ružno da nekome kažeš ovo što se dogodilo. Ljudi bi to krivo shvatili, osudili bi i tebe i mene i osramotili nas, a zašto, samo zbog prijateljske, Bogu drage ljubavi?", rekao je na kraju te večeri, isprativši me iz crkve posramljenog, šokiranog, iskorištenog i sasvim samog – naveo je u svojoj ispovijesti muškarac koji je sve ovo i još puno toga ispričao i splitskoj policiji te crkvenom istražitelju Tomislavu Glavniku.