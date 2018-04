Velika poplava na ulazu u Split: na Šinama pukla vodovodna cijev, zbog vode koja se slijeva na magistralu usporen promet

Zbog puknuća vodovodne cijevi na Šinama je jutros poplavila cesta, a kako se velike količine vode slijevaju i na magistralu, na tom dijelu prometnice vozi se usporeno.



Kako doznajemo iz Vodovoda i kanalizacije, cijev je pukla zbog dotrajalosti, a njihova služba je na terenu te radi na sanaciji problema.



Brojni stanovnici okolnih područja već satima su bez vode. Iz VIK-a predviđaju normalizacija vodoopskrbe do 14:00 sati, a do uspostave normalne vodoopskrbe autocisterna VIK-a s pitkom vodom nalazi se ispred Ribole na Šinama.



'Dana 03.04. 2018. oko 08:00 sati došlo je do puknuća azbest cementnog cjevovoda DN 150 mm na Šinama. Po zaprimanju dojave o puknuću radnici VIK-a Split su promptno pristupili popravku puknute cijevi.



Kako se radi o području s iznimno velikim tlakovima u cijevima (iznad 8 bara) na okolne površine je istekla velika količina vode i napunila vodovodne šahte najbliže mjestu puknuća pa je prvo zatvorena voda na glavnom opskrbnom cjevovodu DN 500 mm i tek nakon toga na ogranku DN 150 mm za Šine.



Iz tog razloga su kratkotrajno bez vodoopskrbe ostali potrošači na višim kotama opskrbe u Podstrani i Stobreču. U tijeku su radovi popravka na cijevovodu DN 150 mm (ogranak za Šine), a bez vode su potrošači na Šinama i dijelu Kamena koji se opskrbljuju iz pravca Šina.



Na terenu su dvije autocisterne VIK-a na kojima se potrošači mogu opskrbiti vodom za ljudsku potrošnju dok traju radovi sanacije. Očekuje se da će radovi biti završeni i vodoopskrba normalizirana do 14:00 sati.', priopćili su iz ViK-a.