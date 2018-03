Jedna prastara fotografija zaintrigirala je članove Facebook stranice Split kroz povijest. Kako je pojašnjeno u objavi u spomenutoj grupi, slika naslovljena "Spalato, La Digue et le Port", odnosno ''Split, lukobran i luka'' jedna je iz serije od osam fotografija nepoznatog autora skupljenih u putnom albumu s datumom iz 1887. godine.







Snimljena je sa zvonika katedrale sv. Dujma, a prikazuje Istočnu obalu u izgradnji. Na fotografiji se vide zemljani nasipi od iskopa usjeka pruge u razdoblju od 1874. do 1877. godine, a članovi grupe raspoznali su da su na njoj vidljivi i raskopani teren na početku lukobrana te prva kuća Katalinić (u kojoj se nalazilo skladište vina), u to doba tek u izgradnji.



Izvor fotografije:

https://www.delcampe.net/en_GB/collectables/photography/photographs/old-before-1900/spalato-split-dalmatie-croatie-le-port-2-photos-originales-1887-free-shipping-registered-405458124.html