Drugi put ove godine medvjedima se prohtjelo osladiti medom zagvoškog pčelara Jakova Čaglja Šićija.

Kao i prošli put kada su medvjedi razbacali petnaestak košnica i uništili kompletan prinos meda, sličan scenarij zbio se prije nekoliko dana...

Najvjerojatnije ista zvjerad, tristotinjak metara od zaseoka Bartulovići na predjelu Ljut, “potaracala” je desetak novih košnica.

- Tek što sam se oporavio od zadnjeg nasrtaja ovih biokovskih grdosija i uspio donekle obnoviti matični fond, stigla me je nova nevolja. Teško je bilo šta kazati. Komade saća nalazio sam čak petstotinjak metara udaljene od “stratišta”. Do prije nekoliko godina moga si nesmetano ostavit pčele na Biokovu, ali od sada ću dvaput promislit prije nego to napravim. Evidentno je da je u potrazi za hranom medvjed promijenio svoje stanište i nastanio se na Biokovu, ali više je zabrinjavajuće što on u ovo doba ne spava zimski san - kaže Jakov Čagalj.

Pojava medvjeda do sada je više bila u sferi priča rekla-kazala, ali sada postoje i materijalni dokazi da ova zakonom zaštićena zvjerka šeta planinom. Prisutnost medvjeda potvrdili su i lovci koji su ih snimili nadzornim kamerama. Međutim, od toga im slaba vajda, jer zakon glasi - gledaj, al’ ne diraj.