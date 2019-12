Dalmatinska zimska čarolija: pogledajte prekrasne kadrove s Biokova, prizori pod zvjezdanim nebom izgledaju nestvarno, kao da su s drugog planeta...

Ima li ljepše planine od Biokova? Ako već niste istražili obronke gorja koje Primorje dijeli od Zagore, možda vas na to potaknu fotografije koje je snimio fotograf Dario Odak kad se prije koji dan popeo na planinu u društvu članova planinarskog društva Biokovo iz Makarske i makarskog speleološko-alpinističkog kluba Ekstrem. Zabilježio je prekrasan pogled na zalazak sunca, otoke, zvjezdano nebo, snijeg... sve što treba za dalmatinsku zimsku čaroliju.

Popeli su se do planinarske kuće, Slobodan Ravlić, poznate kao lugarnica na Lokvi, u blizini koje se nalazi jama s vječnim ledom iz koje se nekoć opskrbljivalo makarske ugostitelje, a potom podno vrha Sveti Jure.

Ako su vas ove fotografije nadahnule da se i sami zaputite na iste obronke, mogla bi vam dobro doći uputstva da markirana planinarska staza vodi od zadnjih kuća u Bastu poviše Baške Vode, a nakon toga uzbrdo do izvora Korito.

Nakon Korita, planinarska staza vodi po siparu sve do prvog odvojka lijevo prema Osičinama. Nakon izlaska iz sipara treba nastaviti u smjeru zapada, a zatim strmo uzbrdo kroz stijenu u smjeru sjevera do kuće na Osičinama (1353 m).

Put dalje vodi kroz šumu sve do izlaska u uvalu na grebenu, na križanje sa grebenskim biokovskim planinarskim putom: desno (istočno) za Motiku, i lijevo (sjeverno) za Svetog Iliju. Skrenete li desno, staza vodi oko vrtača, preko visoravni Motika do planinarske kuće Lokva.

Dalje uspon ide podzidanom stazom prema Vošcu, a na prvom križanju planinarskih puteva skreće se lijevo prema planinarskoj kući 'Pod Jurom'.

Ovaj dio staze vodi oko vrtača, djelomično kroz šumu sve do izlaska na biokovsku asfaltiranu cestu 200-tinjak metara zapadno od planinarske kuće. Na asfaltnoj cesti treba skrenuti desno i nastaviti asfaltom do planinarske kuće oštrim usponom uzbrdo do kapelice Svetog Jure.