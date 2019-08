Prema sadašnjim tržišnim cijenama zemljišta, čak 84,5 milijuna eura moglo bi se zaraditi od prodaje 130 tisuća četvornih metara zemljišta na kojemu se danas nalazi KBC Split (zajedno Firule i Križine), ukoliko bi Kinezi sagradili novu Sveučilišnu bolnicu na Klisu.

Seli li se KBC iz Splita? Sve ovisi o Kinezima!: investitori s Istoka imaju velike planove za naše zdravstvo, ministar Kujundžić je oduševljen; Što će u tom slučaju 'niknuti' na Firulama i Križinama?

- To je izračun prema sadašnjim cijenama zemljišta na potezu Firule i Križine. Cijena četvornog metra je između 600 i 650 eura. Lokacija na kojoj se sada nalazi KBC Split je dobra, vrhunska lokacija, jako dobre izgrađenosti i mislim da bi, ukoliko zaživi ideja izmještanja KBC-a Split na Klis, na zemljištu sadašnjeg KBC-a trebalo sagraditi hotele te stambene i poslovne zgade jer je to područje mješovite gradnje. S obzirom na blizinu centra Splita, radi se o najljepšoj zoni za stanovanje u Splitu. Mislim da izmiještanje KBC-a Split nije "luda" ideja, ali isto sam tako mišljenja da bi u Gradu trebalo ostaviti hitne medicinske službe. Za izgradnju bolnice u Klisu, treba svakako riješiti trenutačni kolaps prometa u Splitu - rekla nam je Jasminka Biliškov, vlasnica Agencije za nekretnine "Biliškov".

Da preseljenje KBC-a Split na Klis "nije luda stvar" mišljenja je i prometni stručnjak dr. sc. Željko Marušić, koji je naglasio da se takav projekt ne smije ostvariti dok Split ne sredi "prometni kolaps" koji je iz godine u godinu sve gori i za koji "gradski oci" nemaju riješenje, osim kada otvaraju splitski metro, koji dnevno prevozi u prosjeku jednog putnika.

- Slično je stanje i u Zagrebu, gdje imamo KBC Zagreb (Rebro) dislocirano iz centra grada. No, mišljenja sam da bi na Firulama trebalo zadržati interventni dio medicine, odnosno hitne službe koje bi bile "na dohvat ruke" svakom pacijentu. Iluzorno je očekivati da kola Hitne pomoći, koja iz Spinuta prevoze srčanog bolesnika u Klis, mogu, u postojećim uvjetima, u taj Klis doći u nekom normalnom roku, da bi se takvom bolesniku, s recimo srčanim udarom spasio život. Pa kuda bi ta Hitna pomoć prošla.

Na izlazu iz Splita, prema Solinu je, pogotovo u ljetnim mjesecima "krkljanac", gdje ne može ni mrav proći, a kamoli Hitna pomoć - mišljenja je dr. Marušić.

On smatra da Splitu treba most, koji bi bio"bajpas" splitskom gradskom prometu.

- Treba sagraditi most između Stinica i Kaštela i to je riješenje za prometne gužve, kao i riješenje za novu bolnicu na Klisu. Split se nalazi na poluotoku, kao i San Francisco, i trebaju mu mostovi kako bi se rasteretio i normalizirao promet u gradu, kao i ulazak i izlazak iz grada. Dakle, nikako graditi bolnicu u Klisu, a još manje se odreći KBC-a Split u Splitu, dok se ne uredi prometna infrastruktura. Splitu treba ostaviti vrhunski Centar za Hitnu medicinu i Polikliničku djelatnost - rekao je dr. sc. Željko Marušić.

Kako smo već pisali, nova bolnica, koju bi gradili Kinezi, nalazila bi se na zemljištu na kojemu je, prema ideji prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića, nekadašnjeg rektora Sveučilišta u Splitu, trebao niknuti Sveučilišni kampus. Općina Klis je odlukom Općinskog vijeća poklonila spomenutu zemlju Sveučilištu u Splitu, s obavezom da se na tom mjestu napravi Sveučilišni kampus. Sveučilište je izradilo idejni projekt koji su napravili stučnjaci s Fakluteta građevinarstva, arhitekture i geodezije iz Splita i na temelju tog projekta je Općinsko vijeće Klisa donijelo odluku. Ugovor je sklopljen na osam godina, a vlasništvo nad zemljom je "prebačeno" na Sveučilište tih osam godina uz obavezu da se projekt na 22 hektara i završi u tom roku.

U Kampusu su bila predviđena četiri sadržaja. Prvi je Dom za studente i studentsku prehranu za preko tisuću studenata i taj je objekt trebao imati preko 10 tisuća kvadrata. Drugi objekt koji je tamo trebao "niknuti" prije "kineske bolnice" je Inkubator - tehnološki park na oko 4,5 tisuća kvadrata, potom Sveučilišna bolnica od oko pet tisuća kvadrata, kao i teren za proizvodnju hrane za Studij mediteranske poljoprivrede (staklenici i zgrada) na oko četiri tisuće kvadrata.

Uz to, trebala je biti napravljena i sportska dvorana, park s jezerom, šetnice i biciklističke staze. Sve je to trebalo niknuti na udaljenosti od oko 14 kilometara od Grada Splita. Međutim, tada su se pojavili Kinezi.

Da se radi o jednom od "najpotentnijih zemljišta" ne samo u Gradu, već i u Hrvatskoj mišljenja je poznati splitski arhitekta Jurica Jelavić.

- Ukoliko bi došlo do implementacije, odnosno izmiještanja KBC-a Split na Klis, zemljište na kojemu se nalaze dvije bolnice (Firule i Križine) postaje, u pravom smislu riječi, dio gradskog tkiva. Po mome mišljenju, to treba biti zona mješovite gradnje, a ne nikako zona gradnje samo za turizam ili stambene izgradnje. Ako se Grad deklarirao kao sveučilišni grad, prvenstveno treba vidjeti je li Sveučilište u Splitu ostvarilo sve svoje projekte i ukoliko nije, na tom zemljištu treba dati mogućnost širenja Sveučilišta. Uz to treba omogučiti izgradnju turističkih sadržaja, kao i stambenog dijela. Mislim, da bi to trebalo izgledati nešto kao dio Splita, između Firula i Križina. To je suvislo strukturirana gradnja, u kojoj imamo stambene jedinice, poslovne prostore, hotel.... A, svakako bi trebalo na tom prostoru sagraditi hospicij ili prenamjeniti dio postojećih zgrada KBC-a Split dijelom u hospicij, a dijelom u hotele za seniore. To bi uvelike unaprijedilo tzv. medicinski turizam koji je sve više prisutan u svijetu - kazuje Jelavić.

Na kraju je Jurica Jelavić naglasio, kako u slučaju gradnje "kineske bolnice" u Klisu Splitu treba ostaviti određene medicinske sadržaje.

- Prvenstveno tu mislim na Objedinjeni Hitni medicinski prijam (OHBP), kao i hitne medicinske službe, jer Split ne smije ostati bez toga. Ujedno, pod hitno se moramo početi sustavno baviti riješenjem prometnog kolapsa u Splitu, jer bez svega toga neće biti ni bolnice na Klisu - zaključuje arhitekt Jurica Jelavić.