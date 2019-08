Hoće li KBC Split u ovakvom obliku, u kakvom je danas, za nešto više od četiri godine "nestati" sa zdravstvene karte RH, ovisi o tome, hoće li se RH i kineska farmaceutska tvrtka "Sinopharm" dogovoriti oko izgradnje nove Sveučilišne bolnice, najvjerojatnije na Klisu (20-tak kilometara od Splita).

Nova Sveučilišna bolnica koja bi se mogla graditi u SD županiji po svemu sudeći mogla bi niknuti na Klisu u predjelu Kurtovići sjever (u blizini zgrade Mercedesa) gdje općina Klis, na samoj granici s Općinom Dugopolje ima oko 200 tisuća četvornih metara zemljišta.

To je zemljište danas pokazano predstavnicima kineske tvrtke "Sinopharm", najveće farmaceutske tvrtke u vlasništvu Republike Kine, koja je zainteresirana za gradnju triju Sveučilišnih bolnica i to u Splitu, Zagrebu i Osijeku.

Radi se o velikoj kineskoj državnoj farmaceutskoj kompaniji koja ima filijale po cijelom svijetu, a Split su, kako doznajemo odabrali zbog strateškog položaja.

- Kinezima se jako dopala pozicija gdje bi se mogla izgraditi bolnica. Njima je najvažnije da im je blizu auto cesta i zračna luka. Gradnja jednog takvog objekta bi bila od velikog značaja za našu Općinu, koja je površinom dva puta veća od Splita, a ima samo pet tisuća stanovnika (Split ima 76 kvadratnih kilometara, a Općina Klis 150, op.a.), rekao nam je Jakov Vetma, načelnik Općine Klis.

Kako doznajemo, radi se o zemlji, na kojoj se ne tako davno planiralo sagraditi nove kapacitete Sveučilišta u Splitu (za mandata prof. dr. Šimuna Anđelinovića, op.a.).

Ako hrvatska administracija bude kooperativna i ukoliko budu sve potrebne dozvole, dokumente i papire izdavali bez zadrške i bez birokratskih zavrzlama, što nam baš i nije odlika, kineski investitori planiraju do kraja iduće godine postaviti kamen temeljac za novu Sveučilišnu bolnicu u Klisu. Ako sve to bude tako, Kinezi garantiraju da će nova bolnica biti zgotovljena u roku od tri godine, dakle do 2023. godine, a tada bi po svemu sudeći "nestao" KBC na Firulama i Križinama.

To je u kratkim crtama sažetak današnjeg sastanka u KBC-u Split koji je upriličen povodom dolaska kineskih investitora u Split.

U naš grad ih je doveo prof. dr. Milan Kujundžić, koji je nedavno izgradnju ovakve bolnice, ekskluzivno najavio u "Slobodnoj Dalmaciji".

- Ovo je samo nastavak suradnje s našim kineskim prijateljima, nakon što su naša dva premijera u travnju potpisali ugovore o suradnji. Kinezi su zainteresirani graditi Sveučilišne bolnice u Splitu, Zagrebu i Osijeku. Radi se o najvećoj kineskoj državnoj farmaceutskoj tvrtki. Investicija bolnice u Splitu bi bila oko 1,5 milijardi kuna (sa svom potrebnom opremom) i bolnica bi bila u isključivo hrvatskom vlasništvu, a Kinezi bi nam dali vrlo povoljan kredit za njezinu izgradnju. U bolnici bi radili hrvatski liječnici, a liječili bi se svi građani kao i Kinezi. Nova Sveučilišna bolnica bi imala otprilike isti broj kreveta kao i sadašnji KBC Split, dakle negdje oko 1400, rekao je prof. dr. Milan Kujundžić.

Zanimalo nas bi li izgradnja nove Sveučilišne bolnice u Klisu značilo i "nestajanje" bolnica na Firulama i Križinama?

- Da, te bi se bolnice premjestile u Klis, a prostor na Firulama i Križinama, koji je vjerojatno najatraktivniji prostor u Splitu, ali i šire, bi se prenamijenio. Od prodaje tog zemljišta bi se mogao vratiti veliki, ako ne i cijeli iznos kredita koji bi nam dali Kinezi za izgradnju nove Sveučilišne bolnice, rekao nam je prof. dr. Milan Kujundžić.

Jedan od onih koji je bio na sastanku s Kinezima je i Blaženko Boban, splitsko-dalmatinski župan.

- Klis je jedna od potencijalnih lokacija za izgradnju nove bolnice. Kinezi traže najmanje 75 tisuća četvornih metara zemljišta za izgradnju bolnice, a najviše 120 tisuća četvornih metara. Oni su se obavezali u što kraćem roku dostaviti gabarite i sve potrebne podatke vezane uz novu bolnicu i tada ćemo im mi odgovoriti. Jako smo zainteresirani, ali moram naglasiti da i dalje nastavljamo s aktivnostima i pokrenutim projektima vezanim uz KBC Split, koji ni u jednom trenutku ne smiju doći u pitanje, a Kinezi su izrazili i spremnost da dijelom i sudjeluju u financiranju tih projekata KBC-a Split - rekao je župan Boban.

A ti projekti su, Centar za akutnu medicinu KBC-a Split s Objedinjenim Hitnim medicinskim prijamom i nova zgrade Poliklinike (sve na Firulama) i Istraživački centar na Križinama, kao i skora gradnja Regionalnog transfuzijskog centra. Svi ti projekti imaju punu podršku u ministarstvu zdravstva i u Vladi RH.

- Nama je izuzetno važno da nastavimo sve ove projekte za boljitak našeg grada i svih naših sugrađana. Ako postoji bilo kakva mogućnost za izgradnju Sveučilišne bolnice, s objedinjavanjem svih sadržaja koji trebaju našim sugrađanima, takvu mogućnost moramo prihvatiti. No, moramo biti trezveni i moramo biti proaktivni i zbog toga svakako treba podržati tu akciju izgradnje Sveučilišne bolnice - rekao je prof. dr. Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split.

Na sastanku s mogućim kineskim investitorima bili su i splitski gradonačelnik Andro Krstulović - Opara, rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. Dragan Ljutić, dekan Medicinskog fakulteta u Splitu prof. dr. Zoran Đogaš i saborski zastupnik Ante Sanader.

Hoće li za otprilike četiri godine nestati KBC Split, odnosno hoće li biti "premješten" u Klis i hoće li na mjestu sadašnjih bolnica u Splitu niknuti nekakvi ekskluzivni turistički resorti, o čemu su mnogi pričali proteklih 30-tak godina vidjet ćemo za četiri godine. To i nije tako dugo.

Na kraju nas zanima, što o svemu ovome misle sami Splićani i Splićanke.