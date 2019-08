Prolazeći danas 'o svom poslu' Jadranskom magistralom u Tučepima naš fotoreporter Matko Begović naišao je na prizor koji ga je natjerao da se, već nadomak svom cilju, okrene na prvoj mogućoj lokaciji za taj podvig i vrati na mjesto scene koja mu je trenutno pobudila profesionalni nerv.

Iako je prošlo i 15-ak minuta do njegovog povratka do prizora koji ga je tako zaintrigirao, on je još uvijek bio tamo. Uspavani 'bajker' spokojno je spavao na svom motoru, u pozi očito dobro izvježbanoj da kvalitetno 'ubije oko' na svojim putovanjima.



U punoj bajkerskoj opremi, na svojoj nabrijanoj jurilici spavao je kao beba u svom krevetiću, a naš fotoreporter oduševljen nam je poslao fotografije uz komentar 'Ovo još nisam vidio. Pustite ga za primjer drugima'.

I evo puštamo, kako ne bismo, nakon vrućeg i krvavog srpnja na našim cestama kojeg su, nažalost, obilježile stravične prometne nesreće od kojih su neke, naveliko se spekuliralo, bile uzrokovane upravo umorom vozača koji su ih skrivili.



U Splitu je smrtno stradala djevojka, a nesreću je skrivio taksist koji je navodno, zbog zova unosne zarade usred sezone, upravo zbog pretjerane neispavanosti, naletio na automobil koji je pokosio nesretnu pješakinju na kolniku.

Nedugo nakon toga, oglasila se i Splićanka čije su sestra i nećakinja samom srećom izvukle živu glavu u strašnoj nesreći u Brnazama koju je prouzročio navodno također preumorni djelatnik splitske Hitne pomoći.



Iako su iz bolnice demantirali da je muškarac radio čak 21 sat u komadu, činjenica je da mnogi od nas, pritisnuti obvezama i 'neodgodivim poslovima' kojekakvi bauljaju kroz dan, pa takvi redovito sjedaju i za volan.

A dovoljan je trenutak da se dogodi tragedija.

Upravo zato želimo da svi vozači dobro pogledaju fotografije ovog punkorvnog bajkera koji, sigurni smo, poznaje sve čari, ali i opasnosti života na cesti i prisjete ga se čim idući put zijevnu za volanom.

Mnoge stvari mogu čekati, stanite uz cestu, zatvorite oči 20 minuta, svratite na kavu negdje usput i ne krećite na put umorni ako ne gori pod nogama. Ma ni tad. Postoje prijatelji, postoje atobusi, vlakovi, taksiji... Kad se dogodi tragedija - prekasno je.