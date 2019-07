Nakon što su brojni domaći mediji prenijeli priču o prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak ujutro na državnoj cesti D1 u Brnazama kod Sinja u kojoj su ozlijeđene dvije osobe, a koju je navodno skrivio djelatnik hitne pomoći koji je zaspao za upravljačem, u splitskoj bolnici provjerili smo navode da je riječ o njihovom djelatniku iscrpljenom zbog brojnih uzastopnih smjena.

Kako je na Facebooku objavila korisnica pod profilom Vala Shkvorc, u sudaru su ozlijeđene njezina sestra i osmogodišnja nećakinja, a kako opisuje u podužem postu, nesreću je izazvao vozač koji je skrenuo u njihovu traku.

Autorica je, kako piše, ovim tekstom željela sve vozače upozoriti da za volan nikad ne sjedaju preumorni, a roditelje da djecu nikad u automobilu ne voze izvan autosjedalice.

'Čim je izašao iz auta, sestra je vikala vadi mi malu, ja sam skršena, on je vadio Vitu i govorio kriv sam zaspao sam izvini.

Slijedi bit posta: Čovjek je inače djelatnik splitske hitne pomoći. Radio je na Ultri kao medicinar. Tko zna koliko je radio dan prije u smjeni, ali imam pouzdanu informaciju, čitaj provjerenu, da rade i po 12 sati dnevno, a onda ih se zna poslati ovako npr. na Ultru.

Jel to bio ovdje slučaj? Ako je, jel to normalno? šta da ih je ubio?? Malo je falilo. Baš malo', opisuje na Facebooku korisnica na čija smo pitanja odgovore potražili u Zavodu za Hitnu medicinu SD županije.





- Medicinski tehničar, djelatnik Zavoda za Hitnu medicinu SD županije, koji je nedavno sudjelovao u prometnoj nesreći u Brnazama nije, kako pišu neki mediji radio "u komadu" 21 sat. On je radio 14. srpnja smjenu na helikopteru od 7 - do 19 sati, a potom je 14. srpnja od 22 sata do šest sati 15. srpnja otišao raditi na festival Ultra.

Dan prije, dakle 13. srpnja nije radio, bio je slobodan. Moram napomenuti da nije bio "prisiljen" ići raditi na Ultru, već je sam izrazio sposobnost da odradi i tu smjenu, odnosno dežurstvo.

Naime, sa svim, slobodnim medicinskim tehničarima na Zavodu za Hitnu medicinu SD županije, razgovarao je njihov šef i oni koji su pristali ili sami izrazili želju išli su raditi na Ultru, kazuje nam dr. Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za Hitnu medicinu SD županije.

Kada netko od djelatnika Hitne medicine odradi službu od 24 sata, po zakonu mora imati najmanje 10 sati odmora, odnosno do 24 sata odmora. Kada odradi noćnu smjenu onda ima odmor od najmanje 24 sata, do najviše 48 sati.

- Svi mi radimo po potrebi i duže od 12 sati, jer da tako ne radimo ne bi mogli "pokriti" potrebna dežurstva i biti ljudima na dispoziciji 24 sata dnevno. Da se kolega nije osjećao sposoban otići raditi na Ultru, zasigurno ne bi odlazio. Na kraju krajeva, kolega je između dežurstva na helikopteru i odlaska na Ultru imao tri sata za odmor, zaključuje dr. Leo Luetić.