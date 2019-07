Stanovnici omiškog zaleđa žrtve su birokratskih promjena: HZZO nam ne plaća put jer je Blato sada tri kilometra bliže Splitu!? Dok ministar Imoćanin vuče svome kraju, svi drugi mogu i crknuti...

Kako bi se nekome dalo, drugome treba oduzeti.

Zaključak je to koji se nameće nakon našega reporterskog đira Blatom na Cetini, mjestom u omiškom zaleđu čijim je stanovnicima, klijentima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), ta državna institucija u samo nekoliko mjeseci dala, a zatim oduzela, pravo na naknadu putnih troškova za odlazak na preglede i druge medicinske postupke u Split.

Prema zakonu, kako bi se ostvarilo pravo na tu naknadu, udaljenost između prebivališta HZZO-ova osiguranika i mjesta korištenja zdravstvene usluge treba biti 50 ili više kilometara, osim ako nije riječ o propisanim iznimkama. Međutim, kod mještana Blata na Cetini malo su se pomiješali lončići.

– Do prije koji mjesec normalno smo koristili putne naloge Zavoda, nije bilo nikakvih problema. Sada se Hrvatska očito smanjila, pa više nismo unutar čarobne granice na temelju koje se može ostvariti povrat potrošenog novca za putovanje. U sjedište HZZO-a poslali smo žalbu i dobili odgovor kako je, prema službenom daljinomjeru splitskog prijevoznika "Prometa", utvrđena "nova" udaljenost od našeg sela do Splita, pa sada iznosi 47 kilometara. Ajde sada ti budi pametan! Do prije koji mjesec ulazili smo u zakonske okvire za naknadu troškova, a već danas smo izvan njih – zabrinut je Danimir Kraljević, jedan od brojnih Blaćana koji su se zbog istog problema pismeno žalili državnom zavodu.

Za njega nema opravdanja ni logičnog objašnjenja za ovakvu provedbu navodno štedljive politike. Ne miri se s činjenicom da se minusi u zdravstvu prevaljuju i preko njihovih leđa.

– Nemojte misliti da smo mi protiv, ali kako bi nabavio skupe lijekove, HZZO uzima najugroženijem sloju društva – starijima, nemoćnima i djeci. Znači, ako nekome moraju nešto dati, drugome, je li, trebaju nešto uskratiti. Vuk sit, a ovce na broju, ali ta logika u ovom slučaju ne drži vodu – ustvrdio je naš sugovornik.

Zakonske uvjete vezane uz putne naloge, u Blatu na Cetini smatraju krnjim i nedorečenim. Zašto, pitamo mještane.

– Zato što, ajmo reći, centar našeg mjesta, prema novom ustroju granica Lijepe naše, spada u priobalno područje i po novom možemo pljunuti u more. Ali što je s ovim našim raštrkanim zaseocima koji su u kategoriji za ostvarivanje prava na naknadu i nalaze se na udaljenosti od 55 i više kilometara od Splita, kako njih obeštetiti. Najlakše je reći "nemate prava" i s tim je priča završena – istaknuo je Ante Perišić, te nastavio:

– Imam majku u visokoj životnoj dobi koja je teški invalid i potrebna joj je stalna njega. I po nekoliko puta tjedno moramo s njom do bolnice. A tamo znate kako je. Ako ste naručeni u osam, na red ćete doći do podne. Budući da ne mogu sam s njom do liječnika, s obzirom na njezino stanje, potrebna mi je pomoć supruge i tako izgubimo cijeli dan. Pitam ja njih u Zagrebu mogu li onda teški invalidi ostati u bolnici budući da mi nemamo za putne troškove. Odmah ću vam odgovoriti na ovo svoje pitanje, jasno da ne mogu, jer i to je trošak. Ne daj Bože neke teške operacije, jednako tako nećeš dugo grijati krevet. Operiraju te i nakon dva dana ideš kući.

Perišić zajedno s nekolicinom svojih sumještana otvoreno traži odgovornost, pa i smjenu ministra dr. Milana Kujundžića jer, kako su naglasili, svaki novi čovjek na čelu zdravstvenog resora sa sobom nosi i manja prava osiguranicima.

– Dok ministar Imoćanin vuče svome kraju, svi drugi mogu i crknuti – složni su Blaćani.

Išli bi oni i u Zagvozd, koji im je svakako bliži od Splita, ali prilikom nedavnog uređenja dnevne bolnice u tom zabiokovskom mjestu nije se vodila briga o prijevozu. Cijelo područje Blata na Cetini i susjednog Šestanovca već niz godina nema autobusnu vezu sa Zagvozdom.

Preostaje im valjda jedino da se do tamo katapultiraju ili da ih se uputi u Mostar, jer hrvatska država ulaže vrlo solidne iznose u glavnu medicinsku instituciju u tom gradu u Bosni i Hercegovini.

– Uredno od svog doktora obiteljske medicine dobivam putne naloge, ali slaba mi vajda kada mi ih iz HZZO-a uredno vrate i konstatiraju "No pasaran!" – dodao je Miro Bartulović, uvjeravajući nas kako kući ima već pet-šest takvih tiskanica.

Prema njegovim riječima, njemu je taj famozni daljinomjer očito baždaren da pogrešno mjeri kilometražu.

– Bit će da taj stvarno mjeri udaljenost od Splita do Blata, ali ne od Firula, gdje je bolnica, nego tamo na izlazu iz grada kod Stobreča, a zaustavi se na izlazu iz Seoca, u Blatskim glavicama, nekoliko kilometara prije središta našeg mjesta. Nema drugog logičnog objašnjenja. Ukradi malo u Splitu, malo ovdje kod nas i eto ti poželjne kilometraže – izračunao je Bartulović.

Taj naš sugovornik je srčani bolesnik i već nekoliko godina je na terapiji lijekovima, pa kaže da ne bi se htio uzrujavati, ali kada svjedoči ovakvoj nepravdi državne ustanove, kako je naglasio, dođe mu za zaplakati.

– Stjerani smo u kut. Političarima u Zagrebu, a pogotovo našim županijskim čelnicima, puna su usta brige o manjim mjestima u Dalmatinskoj zagori, a svakodnevno ih namjerno zapostavljaju. Bogu za plakati – suglasni su Blaćani.