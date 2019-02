Sjećate li se trudbenika iz podmlatka HDZ-a koji je postao direktor gradske tvrtke? Takvih 'uhljeba' moglo bi biti još, pročitajte što je makarski gradonačelnik obećao članovima stranačke mladeži

Na proslavi 29. obljetnice osnutka HDZ-a u Makarskoj i općinama s Rivijere okupilo se oko 200 članova stranke s područja cijele županije koji su sat i pol vremena slušali već poznate govore počasnih uzvanika, a koji su bili bazirani na političkoj, ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Hrvatskoj.

Među gostima su tako bili ministar uprave Lovro Kuščević, župan Blaženko Boban, predsjednik županijskoga HDZ-a Ante Sanader, saborska zastupnica Dragica Vranješ, a govore su još održali gradonačelnik Jure Brkan i jedan od utemeljitelja HDZ-a Makarska Ivan Ivanda, ujedno i član županijskog Kluba utemeljitelja HDZ-a i prvi makarski gradonačelnik.

Brkan je u govoru podsjetio na 17. veljače 1990. godine kada je u gradskom kinu utemeljen HDZ Makarska kojemu je prvi predsjednik bio Mate Lendić kazavši da 29 godina u životu jedne stranke može biti i puno i malo što ovisi o ljudima koji čine stranku te je nabrojao sve što se dogodilo u zadnja tri desetljeća u Hrvatskoj, od prvih demokratskih izbora i Domovinskog rata, agresije, oslobođenja, zbrinjavanja stotine tisuća prognanika i izbjeglica, poslijeratne obnove do posljednjih demografskih izazova i problema.

- Najveći dio tih izazova i problema na svojim plećima ponijela je naša stranka, i to uspješno, zahvaljujući ideji prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Sve je HDZ uspio prebroditi i do danas ostati najjača politička opcija u Hrvatskoj. U tih 29 godina HDZ je u Makarskoj, do mog gradonačelničkog mandata, 10 godina imao gradonačelnike iz svojih redova, Ivana Ivandu i Marka Ožića Bebekac - kazao je Brkan napomenuvši da je stranka četiri godine bila u koaliciji s tadašnjim gradonačelnikom Antom Novakom.

Potom je Brkan nabrojao projekte koje je sa svojim zamjenicima Jozom Vranješom i Draženom Nemčićem realizirao u zadnjih godinu dana i osam mjeseci, a među kojima su besplatni udžbenici osnovnoškolcima, vrtić u Velikom brdu, nova demografska mjera pomoći roditeljima djece do 3. godine, povećani iznosi i broj studenstkih stipendija, a uskoro se uvode i sportske stipendije, obnovljena Gradska knjižnica, prvi pothodnik u zadnjih 30 godina, ulaganja u Gradski sportski centar, groblje u Velikom brdu i najavljeno otvaranje Fakulteta za ugostiteljstvo i gastronomiju, a kako je kazao, grad će od jeseni biti pretvoren u veliko gradilište jer se sprema gradnja tri važna prometna spoja na magistrali.

Osvrnuo se Brkan i na Dom zdravlja kao "bolnu ranu dovedenu na niske grane" te je kazao da se i tu stanje popravlja jer je otvoren laboratorij, a dovedena je i pedijatrica i obnavlja se fasada pa će stanje "sigurno biti bolje nego što je ikada bilo".

- Iza svih naših rezultata, uspjeha i neuspjeha stoji naporan rad i velika sloga i podrška članova HDZ-a jer inače ne bismo bili u prilici išta raditi, a dogodi li se da na vlast dođe SDP ili netko još nesposobniji onda nema ni uspjeha ni neuspjeha jer tada vrijedi krilatica: "Bolje ništa ne raditi pa nećeš ni griješiti" - kazao je Brkan.

Dodao je kako uz HDZ najviše vjeruje mladeži stranke pa se osvrnuo i na "napade" na donedavnog predsjednika makarskog ogranka mladeži HDZ-a Ivana Kotarca (na fotografiji dolje) koji je imenovan direktorom Stambenog gospodarstva, mada mu nije spomenuo ime.

Mladi HDZ-ovac iz Dalmacije priznao kako je 'uhljebljen' na visoku poziciju: Desetak godina sam član stranke, bio sam i predsjednik mladeži, a sada sam direktor gradske tvrtke. Što je tu čudno?!

Mladi HDZ-ovac koji je priznao kako je 'uhljebljen' demantirao ruganje na Facebooku pa izvrijeđao našu novinarku: Ne pravi se pametna. Ja san završijo fakultet...​

Naša novinarka dala je sve od sebe da ispuni obećanje dano čitateljima, ali plaću mladog HDZ-ovog uhljeba nemoguće je doznati: evo kako je danima 'vozaju' gradonačelnik Makarske i njegova suradnica za informiranje​

- Vjerujte mi, nije lako biti član mladeži HDZ-a, što ste vidjeli u zadnje vrijeme kada se član mladeži dokaže svojim radom, strukom i političkim angažmanom i kada mu se da prilika da obnaša časnu i odgovornu dužnost, e tada mu se na pleća stavlja krimen jedino jer je član mladeži HDZ-a - naveo je Brkan.

Obećao je da će svaki član mladeži koji se dokaže strukom, radom i poštenjem imati njegovo povjerenje i da se neće libiti dati mu još časnije i odgovornije dužnosti jer je i on, kako kaže, izišao iz mladeži i dospio tu gdje je jer su imali povjerenja u njega.

Sve goste, i pozdravljene i nepozdravljene, nabrojao je i pozdravio Ante Sanader koji je istaknuo kako prije 29 godina nije bilo baš lako biti član HDZ-a.

- Tada smo bili stranka opasnih namjera, jer uvijek je u Hrvatskoj bila opasna namjera kada ste željeli samostalnu Hrvatsku, tako je bilo kroz cijelu povijest, glava se gubila od Zrinskih i Frankopana pa do modernih vremena, našeg Bušića i svih branitelja u Domovinskom ratu. Da nismo pobijedili, što mislite kako bi to završilo? Mislim da bi bilo gore nego na Bleiburgu - kazao je Sanader pozvavši sve na jedinstvo i zajedništvo jer je, veli, krenuo juriš na stranku.

- HDZ je odgovoran za državu jer na njegovu snaga jurišaju mnogi, što se može vidjeti iz Sabora, a i od 90. se ponavljaju uvijek iste stvari, od stranke opasnih namjera pa do 2000. godine kada se govorilo da smo kriminalna organizacija i danas se samo ponavlja: ''Lopovi, lopovi, lopovi'', a to je isto kao da mi njima govorimo: ''Ubojice, ubojice, ubojice'' - naglasio je Sanader dodavši kako svatko ima svoje ime i prezime na osnovu kojeg treba odgovarati ako je nešto kriv.

Župan Boban zaključio da 'ljevičari ne vole Hrvatsku', pa među ljevičare uvrstio i demokršćane Govora je na proslavi obljetnice bilo i o ministru obrane Damiru Krstičeviću za kojeg je Sanader kazao da ga u Saboru kao ratnog zapovjednika i generala HV-a omalovažava i proziva SDP-ov Gordan Maras. - E, to je sramota. U svim civiliziranim zemljama u svijetu ratne zapovjednike i generale pobjedničke vojske svatko uvažava, a ovo u Saboru doživljavam kao napad na Hrvatsku. Ako je netko nešto politički kriv, to će reći narod na izborima, ali pljucati po junacima i veličinama iz Domovinskog rata, znači pljucati po državi - kazao je Sanader u čijem se stilu HDZ-ovcima obratio i župan Boban koji je pozdravljao Krstičevića kao da je među uzvanicima ili kao da ga sluša odnekuda, mada nije bilo izravnog prijenosa slavlja. - Generale, hvala ti što si Hrvatsku vojsku poslije četiri godine sunovrata i omalovažavanja podigao na razinu časti koja i pripada civiliziranoj i ljudskoj državi. Hvala ti, generale, ovdje iz Makarske na tome, i dalje ćeš biti naš heroj, uzor i voditelj - kazao je Boban u poruci Krstičeviću za što je dobio veliki pljesak. Poetičnim tonom Boban je poručio Brkanu i načelnicima općina s Rivijere da je najbolja garancija za njihov uspjeh kada ih viču oni koji nikada ništa nisu napravili u životu niti su išta ostavili iza sebe. - Na lokalnim razinama su ljudi koji nečujno hodaju po pijesku i ostavljaju tragove za razliku od onih koji na vas viču, lupaju dok hodaju kao po nekom željezu, a iza njih traga nigdje i sve što znaju je vikati, galamiti i govoriti nebuloze - kazivao je Boban dodavši da Hrvatska ima hendikep jer oni koji pripadaju lijevoj struji, "liberali, demokršćani, socijalisti ili današnji populisti", ne vole Hrvatsku. - Srećom, narod nije slijep i jako dobro vidi tko iza sebe ostavlja tragove i rezultate - zaključio je Boban.