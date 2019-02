Kiša zatvorila školu na Čiovu, djeca su bila u velikoj opasnosti: prepucavanja vlasnika i osnivača ne zanimaju roditelje, 'izrešetali' su županijskog pročelnika

Nakon što je u rujnu 2015. godine prerezana vrpca na ulazu u novu zgradu Područne osnovne škole "Petar Berislavić" u Okrugu Gornjem, svega tri i pol godine stara osmoljetka u ponedjeljak je zatvorila svoja vrata za čak 300-tinjak učenika koji pohađaju nastavu u toj ustanovi.

Alarmantno izvješće u kojem su naglašeni golemi sigurnosni nedostaci, dovoljno govori koliko je situacija kritična, a fotografije pristigle od čitatelja, svjedoče o infrastrukturnom kaosu unutar ustanove.

Prema izvješću Zvonimira Ajduka, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Županijskog suda u Splitu, ustanovljeno je da škola "ne zadovoljava uvjete sigurnog javnog korištenja" (?!).

Nakon posljednjih kiša hitno zatvorena škola u Okrugu Gornjem: na svega tri i pol godine staroj zgradi uočeni ogromni sigurnosni nedostaci; Djeca su bila u velikoj opasnosti!

– Vizualnim pregledom predmetne područne škole uočeni su značajni nedostaci koji se ogledaju prvenstveno u nekontroliranom prodiranju kišnice u objekt, te pojavi vode na stropovima, zidovima, ali i hodnim površinama obloženim parketom i kamenom što može izazvati destrukciju materijala, ali i poskliznuća korisnika koja mogu imati ozbiljne posljedice - stoji u izvješću o stanju vrlo mladog objekta.

Osim toga, najstrašniji podatak jest da je pojava kapanja i vlaženja uočena u izravnom kontaktu s unutarnjim elektroinstalacijama – “što može imati kobne posljedice za sve korisnike”.

Tko će sve platiti?

Na samom kraju izvješća, vještak Ajduk je ustanovio da škola nije za javnu uporabu dok se god ne saniraju posljedice.

Tako su u ponedjeljak djeca neplanirano dobila “slobodan dan”, a od utorka se - kako nam je potvrdila Edita Bratinčević, ravnateljica OŠ "Petar Berislavić" - nastava premješta u osmoljetku u Trogiru, u čijem sastavu radi područna škola na Čiovu.

- Moja primarna dužnost je briga za djecu i sigurnost svih korisnika. Tako je organizacija same nastave već u nedjelju objašnjena roditeljima i naše ćemo učenike, od utorka, organizirano odvoziti autobusima u matičnu školu u Trogiru - objašnjava čelna žena osmoljetke koja je, kako kaže, nakon mišljenja sudskog vještaka pristiglog u petak popodne, već u subotu sazvala sjednicu Vijeća roditelja i obavijestila ih privremenom zatvaranju škole.

– Pozvala sam firmu “Zast”, specijaliziranu za zaštitu na radu, te obavijestila Županiju kao osnivača da sam zabrinuta za sigurnost korisnika. Županija je poslala sudskog vještaka koji je dao svoje mišljenje kazavši da je zgrada nesigurna - odgovara Bratinčević.

No, kako nam javljaju roditelji djece s tog dijela Čiova, loše stanje osmoljetke nije novost, jer škola "curi" gotovo od samog otvaranja zgrade, a cijelo to vrijeme, svjedoče očevi i majke, ništa se nije poduzelo. Postojanje spomenutih problema već od prvih dana rada u školskoj zgradi priznaje i ravnateljica.

- Već tri godine postoje infrastrukturni problemi. Prozori su odmah prokišnjavali, ali to smo rješavali na licu mjesta. Skupljali smo vodu i stavljali ručnike, ali to nije razlog da se zatvori škola. Kada su bile baš obilne kiše, kapalo bi po sredini hodnika, ali tada smo stavljali nekakav ručnik ili tapetić. Prijavljivali smo probleme osnivaču i vlasniku zgrade (Županiji, op.a.), ali smo ih još uvijek sami mogli rješavati - prisjeća se Bratinčević, no proteklog tjedna je škola zbilja počela “pucati po šavovima”.

Premda je županijska vlast osnivač svih osnovnih škola na svom području - osim onih u Splitu i u Makarskoj - trebali bi biti odgovorni za ovako velike propuste i probleme, međutim, u ovom slučaju, kažu, nije tako.

– Vlasnik i investitor objekta je Općina Okrug koja nikada nije predala objekt Županiji na upravljanje nego je dozvolila da se u njemu odvija nastava - odgovara Tomislav Đonlić, pročelnik županijskog Odjela za društvene djelatnosti.

Naravno, s takvim tumačenjem ne slaže se Ivica Radić Bagi, okruški načelnik.

Različiti pogledi

– Osnivač škole je Županija, dok je odgovorna osoba u školi - ravnateljica, a Općina i ja kao načelnik smo odgovorni za vrtiće. Tek se sutra planira ispitivanje instalacija, a bez zapisnika o obavljenom pregledu - ne mogu ništa reći - kratko je kazao Radić i dodao da je sporazumom o korištenju nove zgrade osnovne škole u Okrugu Gornjem, potpisanom između Općine i Županije na dan otvaranja škole 14. rujna 2015. utvrđeno da će troškove tekućeg održavanja zgrade snositi sama ustanova, odnosno Županija.

No, pročelnik Đonlić, čini se, ne tumači jednako spomenutu stavku.

– Županija se tada obvezala da će podmirivati tekuće troškove održavanja unutrašnjosti, a oštećenja na krovu koja ukazuju na ozbiljan građevinski problem su u nadležnosti vlasnika - odgovara Đonlić.

Posebno je zanimljiva i činjenica da će, prema riječima regionalnog pročelnika za društvene djelatnosti, sve obveze Županije kao osnivača, što uključuje i spomenute infrastrukturne probleme, početi u trenutku osnivanja samostalne osnovne škole u Okrugu Gornjem. Zanimljivo je da se takav dokument, prema riječima načelnika Radića, planira potpisati za svega nekoliko dana:

– Župan Blaženko Boban zajedno s pročelnicima dolazi 14. veljače na radni sastanak u našu općinu, a jedna od tema bit će pokretanje postupka osnivanja matične osnovne škole u Okrugu Gornjem, o čemu je donesena odluka Ministarstva obrazovanja.

Svega nekoliko dana prije tog čina, nastala situacija bi mogla znatno zakomplicirati pitanje odgovornosti i nadležnosti.

Izvođač i nagodba Spomenimo i činjenicu da je glavni izvođač radova bila tvrtka “Zagorje Tehnobeton” iz Varaždina, koja je prema podacima iz Sudskog registra, trenutačno u postupku predstečajne nagodbe.