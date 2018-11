Kaštela o Cemexu: Cementara se ne zatvara i nitko ne ostaje bez posla! Stoje li iza ovog uznemiravanja građana pojedinici koji žele 'pritisnuti' gradonačelnika pred odluku o prostornim planovima?

Mrčić: Ni jedan prostorni plan općine ili grada ne može ukinuti nešto što je u Prostornom planu županije definirano kao gospodarski objekt od značaja za državu i županiju, prema tome ni Grad Kaštela ne može ukinuti ni zatvoriti cementaru u Kaštel Sućurcu koja spada u takve objekte

– Ni jedan prostorni plan općine ili grada ne može ukinuti nešto što je u Prostornom planu županije definirano kao gospodarski objekt od značaja za državu i županiju, prema tome ni Grad Kaštela ne može ukinuti ni zatvoriti cementaru u Kaštel Sućurcu koja spada u takve objekte.

Kazao je to za Slobodnu Dalmaciju Niko Mrčić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.

Na zamolbu da komentira mogućnost da se izmjenama i dopunama prostornih planova grada Kaštela praktično onemogući rad tvornice cementa Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu u vlasništvu Cemexa Hrvatske, o čemu je pisano u Slobodnoj Dalmaciji, Blaženko Boban, župan splitsko-dalmatinski, uputio nas je upravo na Niku Mrčića.

Zabrana, podsjetimo, proizlazi iz članka u kojemu stoji da "nije dopušteno spaljivanje i suspaljivanje otpada u zaštićenom obalnom pojasu kao ni korištenje goriva proizvedenog iz komunalnog i industrijskog otpada".

Budući da se u proizvodnji cementa koriste dodaci tupini, poput troske, koji jesu otpad, ali neopasan, tvornica praktično ne bi mogla raditi. Takva radikalna mogućnost iznenadila je javnost i uznemirila zaposlenike cementare i članove njihovih obitelji.

Izmjene i dopune prostornih planova grada Kaštela su u proceduri donošenja, a Gradsko vijeće bi ih trebalo usvojiti do kraja ove godine. No, prije konačnog prijedloga, izmjene će na prethodnu suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvu poljoprivrede i Zavodu koji vodi Niko Mrčić.

– Ništa se ne zatvara, nitko ne ostaje bez posla – jasan je bio Mrčić i nastavio:

– Ne može se planom zabraniti nešto što je dio proizvodnje i ako netko obrazloži da je u ovom slučaju otpad sastavni dio tehnološkog procesa, tražit će se da se to izmijeni.

A što kažu na domaćem terenu?

– Prijedlog je tek u proceduri i treba proći nekoliko instancija, od ministarstava do županije, pa se tek onda nakon svih dobivenih suglasnosti stavlja pred gradske vijećnike za usvajanje. Nažalost, nisam pročitao tekst u Slobodnoj Dalmaciji, no nema ni govora da mi želimo ugasiti rad tvornice. Možda je došlo do krivog tumačenja dijela teksta o izmjenama GUP-a, ali nema govora o zabrani rada jer mi ne možemo usvajati planove ako nisu usklađeni sa zakonom. Sačekajmo neka prođu sve obvezne zakonske procedure, pa onda možemo detaljnije – komentirao nam je temu koja je uzburkala duhove u Kaštelima Ivan Udovičić, predsjednik Gradskog vijeća

I gradonačelnika Kaštela Denisa Ivanovića upitali smo za komentar kako se ovako sročen članak našao u izmjenama i dopunama GUP-a. Je li došlo do greške, propusta ili je to prijedlog vladajućih, gradskim vijećnicima da usvoje izmjene i dopune GUP-a, kako bi se sutra na području tvornice, koja bi po ovome prestala s radom, moglo prenamijeniti zemljište za neke druge nakane?

Nažalost odgovor od kaštelanskog poteštata nismo odmah dobili, samo šturo priopćenje pročelnika za prostorno uređenje Borisa Škare kako je tek riječ o Nacrtu prijedloga trećih izmjena i dopuna GUP-a. Gradonačelnik je naknadno uputio priopćenje, u kojem poručuje kako "gradska uprava nije pripremila papire za gašenje cementare, niti je to naša nadležnost. Gradskoj vlasti je u interesu da se proizvodnja cementa nastavi uz očuvanje radnih mjesta, uz zakonom predviđene ekološke mjere".

- Isto je tako poznato, da je Gradsko vijeće u zadnjih nekoliko godina u četiri navrata donijelo Odluke kojima se protivi spaljivanju komunalnog otpada u bilo kojem obliku (Službeni glasnik Grada Kaštela br.10/2011.; br.14/2011.; br.9/2012.; br. 4/2013.)! Od tih Odluka Grad Kaštela neće odustati, bez obzira na sve eventualne pritiske. Isto tako, sa zadovoljstvom ističemo da je Cemex odustao od spaljivanja komunalnog otpada i uputio nam o tome dopis: Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, od 23. veljače 2018. - poručuje gradonačelnik.

Za eventualne poteškoće koje proživljava tvrtka Cemex, stoji u priopćenju, odgovornost snosi jedino Uprava tvrtke, dok Grad Kaštela s tim nema veze. Nadamo se da u ovakvom uznemiravanju građana nisu sudjelovali pojedinci koji su htjeli izvršiti pritisak na Gradonačelnika, Predsjednika i članove Gradskog vijeća, pred odlučivanje o prostornim planovima i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš.

- Plan je dokument kojim se planiraju dugoročna rješenja i njime se ne daju dozvole za rad tvornicama. Dozvole takve vrste izdaje nadležno Ministarstvo. U ovom slučaju, riječ je tek o Nacrtu prijedloga trećih izmjena i dopuna Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana Grada Kaštela tako da se o tome još treba izjasniti struka, nakon čega će se dokument naći pred gradskim vijećnicima. Kroz cijelo vrijeme obnašanja vlasti u Gradu Kaštela, nikada, ni jedna gradska vlast, nije razmišljala o ukidanju tvornice cementa, bez obzira na to u čijem je ona vlasništvu, ali smo uvijek vodili računa o zdravlju građana i obećajem da ćemo to činiti i ubuduće - zaključuje Ivanović.