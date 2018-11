Ključ u bravu nakon stoljeća rada: Kaštelani najavili gašenje cementare, bez posla ostaje 306 ljudi! Uprava se nada da ipak još nije svemu kraj...

Hoće li Kaštela ugasiti tvornicu cementa u Sućurcu nakon više od stoljeća njezina rada (osnovana 1912.), pitanje je koje se nameće nakon uvida u predložene izmjene i dopune triju prostornih dokumenata iznimno važnih za budućnost grada.

Riječ je o III. izmjenama i dopunama kaštelanskoga Prostornog plana, III. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana (GUP-a), Urbanističkom planu uređenja (UPU) turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan, te četvrtom dokumentu, Strateškoj studiji utjecaja na okoliš navedenih prostornih planova.

Svi dokumenti su u međusobnoj korelaciji, ali je Strateška studija, da tako kažemo, krovna i izravno utječe na sadržaj prostornih planova.

U prihvaćenim prijedlozima izmjena i dopuna Prostornog plana i GUP-a izrijekom se, dakle, navodi: "Nije dopušteno spaljivanje i suspaljivanje otpada u zaštićenom obalnom pojasu, kao ni korištenje goriva proizvedenog iz komunalnog i industrijskog otpada." Zaštićeni obalni pojas proteže se na tisuću metara od mora, što u ovom slučaju nije presudno budući da se tvornica "Sv. Juraj" nalazi na samoj obali u Kaštel Sućurcu.

I dok zabrana korištenja goriva iz otpada nije iznenađenje, premda je korištenje goriva RDF/SRF zabranjeno u Planu gospodarenja otpadom grada Kaštela, usvojenom u veljači ove godine, zabrana suspaljivanja otpada više je od iznenađenja jer znači ključ u bravu tvornice. Razlog je jednostavan: sastavni dio u procesu proizvodnje cementa su različite vrste neopasnog otpada bez kojih se ne može proizvoditi cement, a koriste se kao dodaci tupini. Najpoznatija od njih je svakako troska, koja, podsjetimo, nastaje pri taljenju željeza u visokim pećima.

Ovu dopunu je tijekom javne rasprave predložila udruga Krizni eko kaštelanski stožer – KEKS, koju potpisuje predsjednica Ivana Rajčić. KEKS je ista ona udruga koja je tužila Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zbog Studije utjecaja na okoliš koja se odnosi na budući Centar gospodarenja otpadom u Lećevici. Prijedlog je, kako smo rekli, prihvaćen i uvršten u nacrt konačnog prijedloga, a posljedice mogu poslati na ulicu 306 zaposlenika Cemexove tvornice u Sućurcu s pripadajućim rudnikom. Što to znači za njih i članove njihovih obitelji, nije potrebno posebno elaborirati.

Eventualno tumačenje da se zabrana ne odnosi, primjerice, na trosku – ne stoji. Ponajprije stoga što stavljanje u tako važne prostorne dokumente odredbi podložnih različitim tumačenjima nije dobro rješenje. To bi ponajprije trebao znati izrađivač izmjena i dopuna, a onda i oni, a to su vijećnici Gradskog vijeća Kaštela, koji će dokumente usvajati. Odgovor se neće čekati dugo. Zahtjevan posao paralelnog rada na četiri dokumenta pri kraju je i, ne dogodi li se nešto izvanredno, pred vijećnicima bi se trebali naći do kraja ove godine, do Božića.

Što na mogućnost zatvaranja tvornice kažu u Cemexu?

– Nismo upoznati s konačnim prijedlogom izmjena i dopuna Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana koje navodite, no s predstavnicima Grada Kaštela kontinuirano razgovaramo o svim otvorenim pitanjima – odgovorio je na naš upit Velimir Vilović, direktor Cemexa Hrvatska.

– Svaki prijedlog koji nas ograničava u mogućnosti održivog poslovanja u budućnosti za nas nije dobar, a vjerujemo da nije dobar ni za društvenu zajednicu ni za lokalno i nacionalno gospodarstvo. Vjerujemo da Grad Kaštela razumije pozitivne učinke poslovanja naše kompanije kroz zaposlenost, angažiranje lokalnih dobavljača i podršku projektima u lokalnoj zajednici te da neće donijeti bilo kakvu jednostranu odluku koja bi potencijalno ugrozila naše poslovanje. Uvijek smo strogo poštovali sve zakonske odredbe i propise u vezi s našim poslovanjem te smatramo da imamo puno pravo zalagati se za zaštitu naših poslovnih interesa. Cemex je veliki poslodavac, bitan gospodarski subjekt na području Kaštela i vjerujemo da predstavnici lokalne zajednice ne žele naštetiti održivosti i opstanku tvornice. Svoje poslovanje u svakom pogledu vodimo prema najboljim europskim i svjetskim industrijskim praksama, što ćemo nastaviti i u budućnosti – optimistično zaključuje Vilović.

Direktoru Cemexa Hrvatska ne preostaje ništa drugo do optimizam i vjera u razumijevanje gradskih vlasti, koje, istinu govoreći, zadnjih godina s Cemexom razgovaraju uglavnom tužbama. Grad Kaštela je podignuo, naime, ukupno jedanaest tužbi vezanih uz Cemexove dozvole/rješenja, i to šest tužbi za korištenje goriva iz otpada, dvije tužbe za okolišnu dozvolu (IPPC) te tužbe zbog korištenja otpadnih ulja, flour spara te bunarske vode u tehnološkom procesu i za zalijevanje zelenih površina.

Valja još podsjetiti da uz zaposlenike tvornice "Sv. Juraj", koji ne mogu ostati ravnodušni na neizvjesnost koju bi ova zabrana "otpada" donijela, razloga za zabrinutost imaju i zaposlenici u više od 80 dobavljača s područja lokalne zajednice (Kaštela, Solin i Klis) čije usluge Cemex koristi u ovoj godini.

Po svijetu 44.000 zaposlenih Osnovan 1906. godine u Meksiku, Cemex je vodeći globalni proizvođač građevinskog materijala, koji nudi proizvode i usluge klijentima i zajednicama širom Europe, Amerike, Afrike, Bliskog istoka i Azije. Kroz svoju poslovnu mrežu proizvodi, distribuira i prodaje cement, beton, agregat i vezane građevinske materijale u više od 50 zemalja svijeta. Tvrtka broji više od 44.000 zaposlenika širom svijeta. Godišnji kapacitet proizvodnje je više od 92 milijuna tona cementa, 52 milijuna prostornih metara betona, 147 milijuna tona agregata.

Vodeći u Hrvatskoj i regiji Na hrvatsko tržište Cemex je stigao 2005. godine preuzimanjem britanske RMC grupe, a time i Dalmacijacementa. Cemex Hrvatska d.d. od 2008. godine je u stopostotnom vlasništvu Cemex Investments Limiteda. Tom akvizicijom Cemex je postao vodeći proizvođač cementa na području koje obuhvaća Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru, kao i na brojnim europskim tržištima. Ukupno ima tri tvornice cementa, sedam betonara, dva kamenoloma, 15 terminala. Godišnji kapacitet proizvodnje cementa je 2,6 milijuna tona, razina godišnje proizvodnje betona je 250 tisuća prostornih metara, 150 tisuća tona razina je godišnje proizvodnje agregata.