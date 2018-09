Novi unosan biznis kojega se ne bi sjetio ni Del Boy zove se - čuvar mjesta za šugaman na plaži: možete li pogoditi kolika je cijena 'rezervacije'?

Legenda kaže da su u urede lokalnih turističkih agencija gosti nekad znali ušetati s drugim pitanjem osim s onim "gdje je javni WC", ili "mogu li razmijeniti kovanice za parking". Nije tako davno bilo da su gosti, vjerovali ili ne, znali s puta svratiti u agenciju i pitati imaju li dostupne apartmane. Osim svemoćnog interneta, danas taj posao odrađuju tzv. skuter agencije i ambiciozne gospođe u trećoj dobi.

Legenda kaže i da se nekad jelo u restoranima; danas se mahom jede po kioscima koji nemaju zahod u kojem možete oprati ruke, ili čak po plaži, gdje će se uskoro moći naručiti i "domaća" juha. Legenda kaže da postoje turistička mjesta u kojima ležaljke možete iznajmiti od obrtnika kojem je na majici istaknut naziv obrta i koji će ležaljku tek tada postaviti na željeno mjesto, umjesto da ih ranom zorom postavi u prvi red do mora.

Ne moramo ići daleko; u susjednim Brelima ne slažu ležaljke nego ih drže na hrpi, ne uzurpirajući plažu. Žive svjedoke da je to moguće još uvijek možete naći, a potvrda su i ilustracije koje dokumentiraju stanje na breljanskim plažama na dan 10. kolovoza u 8 ujutro.

Nastavite niz

No, unatoč dokazima, ovo bez sumnje zvuči kao mit, jer na makarskim plažama ne samo da ste već od jutra zagušeni ležaljkama i prostirkama, nego vam znaju iskočiti "turistički radnici" bez koncesijskog odobrenja i drage duše vam iznajmiti suncobran ili ležaljku.

Sve su to turistički stupovi 21. stoljeća. Tete i znojni tipovi na motorima. Instant ugostitelji. Ležaljkaši. Niz možete nastaviti sami, u skladu s poznavanjem materije, a mi ćemo vam, novinari ko novinari, malo dati ruke...

Naime, svoj toj vojsci turističkih "podposlova", izniklih na plodnim poljima plaža i zalijevanih manjkavom kontrolom, a očito i nedovoljno konciznim gradskim odlukama i političkom voljom da se tome stane u kraj, pridružuje se posljednjih godina, kako doznajemo, još jedno. Zove se čuvar plažnih kvadrata.

Jedna makarska turistička radnica, inače i vlasnica restorana, otkriva da se za dva eura može rezervirati smještaj na plaži. Kako, kao kupač, možete ostvariti suradnju s "rezervatorima"? Lako, kaže ona. Daš im dva eura, "bezeciraš" zgodnu lokaciju, i ostaneš spavati dokle želiš.

Kad ustaneš, na plaži te čeka mjesto. Ako je pogodio više poslova, čuvar plažnih kvadrata može spojiti ugodno s korisnim i zaraditi pritom nelošu dnevnicu. Ima li u tome istine, službeno nam, dakako, nitko nije mogao potvrditi, ali da priča drži vodu i da zaslužuje drukčiji tretman od moderne legende, na određeni su nam način potvrdili i makarski redari, koje smo prve priupitali o ovom bizarnom fenomenu.

Mojih 15 ručnika

Naime, u komunalnom redarstvu, istina, kažu da prvi put o tom novom "zanimanju" čuju. No, nekoliko im se puta prilikom akcija uklanjanja prostirki s plaža dogodilo da netko iskoči iz borovine i kaže da je to njegovo. I pritom upre prstom u, ni manje ni više nego 15-ak ručnika. U takvim situacijama redari se ne raspravljaju i ne bave dokazivanjem vlasništva, jer za to niti nema pravne osnove.

No, je li vrijeme sazrelo za neke nove odluke koje će uzeti u obzir i ove nezakonite trendove, jer pomorsko dobro nitko nema pravo rezervirati, a pogotovo ne na ovakav način, to je drugi par postola. Koji će vjerojatno ostati bez vlasnika jer sezona se ionako bliži kraju.

A iduća sezona je daleko... Toliko daleko da možda i sam termin "špica sezone", u kojoj svjedočimo hiperprodukciji plažnih zanimanja, uz ovakve mehanizme i tretman turizma uđe u - legendu.