Vlasnik vile u kojoj odmara Luka Rajić odgovara na optužbe Tonija Carića Rica: Oni su ti koji bacaju jaja i boce na moje goste! Neki bi htjeli zaraditi novac, a išli bi spavati u 11 sati navečer...

Luka Rajić, bivši hrvatski kralj mlijeka, a danas u biznisu s lijekovima i zdravom hranom, našao se u središtu skandala u Hvaru.

Njega je za razuzdane danonoćne zabave u Villi Heraclea i uznemiravanje susjeda optužio poznati hrvatski dizajner, Toni Carić Rico. Stvari su otišle toliko daleko da je u ranim jutarnjim satima ponedjeljka u srcu Hvara morala intervenirati i policija.



Carić je najprije o svemu progovorio u objavi na svom Facebook profilu, a iste stvari ponovio nam je i u telefonskom razgovoru u ponedjeljak poslijepodne.

Naš poznati dizajner optužio Luku Rajića za razuzdane danonoćne zabave: On neprestano terorizira cijelo susjedstvo, njegovi 'nabrijani' sinovi prijetili su mi da će me pretući!



- Noćas mi je prekipjelo jer noćima ne možemo spavati ni mi koji s njima dijelimo zajednički zid kuće, a prozori nam gledaju na vrt u kojem su zabave, ali ni ostali susjedi i naši gosti. Otišao sam u jednom trenutku lupati im po vratima da im čisto kažem da se primire. Na to mi je Luka Rajić rekao da on može sve što hoće, jer da je on Luka Rajić i da je jako puno platio taj smještaj. U to su izletili i njegovi sinovi sa svojim prijateljima, zalijetali se u mene i prijetili mi kako znaju tko sam i da će me naći u Zagrebu i pretući. Jedan od njih mi je iskidao i majicu – navodi Carić.



Posebno je ogorčen na policiju i ponašanje njezinih djelatnika.



- Mama je pozvala policiju, a policajci su je mrtvo hladno pitali gdje je villa Heraclea?! Kao da nikad nisu bili tamo,a zvali smo ih više puta svih ovih godina kako bi primirili razularene goste. Mama im je odgovorila Burak, što je najpoznatija ulica u Hvaru, a njihovo sljedeće pitanje je bilo da gdje je Burak?! Dok su policajci došli ja sam očito mogao već biti i mrtav. Ovakvo ponašanje dvojice policajaca ne pamtim. Oba policajca su stala na stranu "moćnika",a privest su htjeli mene i mamu, jer ja nisam smio sam stišavati susjede nego zvati policiju – ogorčen je dizajner, inače rođeni Hvaranin.



- Luka Rajić je mojoj mami čak rekao kako mu ima bit zahvalna jer joj je spasio sina da ga ne pretuku, odnosno pokušavajući smiriti nabrijane sinove i njihove prijatelje. Luka nam je objašnjavao kako je normalno da se oni opuštaju i urlaju jer su na odmoru, te da on ima 15 takvih villa i da je tamo bogatašima sve dopušteno. Šta je to došlo od našeg Hvara? - pita se Carić.

Vlasnik Heracle je Goran Hanžek, za kojeg je Luka Rajić susjedima rekao da je njegov bivši menadžer, te se čak hvalio, veli Carić, kako mu je savjetovao kako 'se treba riješiti susjeda kako ne bi ometali komfor milijunaša koji skupo plaćaju smještaj'.



- Pitam se što je on mislio pod tim "riješiti"?! Ubiti nas, iseliti iz vlastitog doma nas starosjedioce? Jedan od sinova podrugljivo je viknuo da 'šta taj mali hoće?'. 'Ima tu dva kvadrata, a Hanžek cijelu villu pa bi on sad tu kao bio glavni!' Dugo sam mislio hoću li o ovome svemu javno progovoriti. Na koncu sam odlučio da hoću, jer ću odlučno braniti svoj dom i pravo na dostojanstven život u centru grada – veli Carić.



Nakon epizode u prvim satima ponedjeljka, pokušavao je sam doći do vlasnika vile, Gorana Hanžeka. On se, kaže, nije odazivao na pozive, kao ni gospođa koja mu vodi biznis. Nama je to uspjelo jučer poslijepodne.



- Ovdje su vam stvari posve obratne, jer se radi o teroru susjeda – odmah je uzvratio Hanžek.



- Oni su ti koji od 23 sata počinju bacati jaja i boce na moje goste. To vam je kronična boljka hvarskog turizma: ljudi bi htjeli zaraditi novac, a išli bi spavati u 11 sati navečer. Tu vam je takva arhitektura da sve se čuje. Moja vila je najluksuzniji smještaj u Hvaru, ljudi dođu iz vanka u 2 sata i dok prođu taj zajednički vrt malo razgovaraju. Pa ne mogu ja zvati policiju da im zabraniti pričati! - kaže Hanžek.



Iako priznaje da je bilo pritužbi i ostalih susjeda, reći će da je Carić najglasniji od sviju. O slučaju s Lukom Rajić i njegovim sinovima u glavnoj ulozi nije puno želio razgovarati.



- Takve su se stvari događale ranije, a vjerojatno će i ubuduće. Ali moji gosti se uglavnom pridržavaju kućnog reda, koji kaže da glazbe i druge buke ne smije biti iza ponoći. Ali to vam je Hvar, to vam je turizam – poručio je vlasnik Heracleae.



Do Luke Rajića i njegove strane priče nismo uspjeli doći do zaključenja ovog izdanja.