Naš poznati dizajner optužio Luku Rajića za razuzdane danonoćne zabave: On neprestano terorizira cijelo susjedstvo, njegovi 'nabrijani' sinovi prijetili su mi da će me pretući!

Luka Rajić, bivši hrvatski kralj mlijeka, a danas u biznisu s lijekovima i zdravom hranom, našao se u središtu skandala u Hvaru.



Njega je za razuzdane danonoćne zabave u Villi Heraclea i uznemiravanje susjeda optužio poznati hrvatski dizajner, Toni Carić Rico.



Stvari su otišle toliko daleko da je u ranim jutarnjim satima ponedjeljka u srcu Hvara morala intervenirati i policija.



Carić je o svemu progovorio u objavi na svom Facebook profilu. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:



FORKE I FORANI - TREBAMO LI SE SE BOJATI ZA VLASTITI ŽIVOT U SVOM GRADU NA KUĆNOM PRAGU?!?



Svjestan sam da ovim tekstom ne mogu postići puno jer u našoj Lijepoj Hrvatskoj ne funkcionira ništa. Uvijek će nažalost važiti ona: "Tko jači taj tlači!"



Ipak sam osjetio potrebu i dužnost da sa svojim sugrađanima podijelim nemili događaj koji se zbio noćas u mom susjedstvu, a iz kojeg sam na svu sreću izvukao živu glavu.



Milijunaš Luka Rajić iznajmio je Villu Heraclea i već danima danonoćno terorizira cijelo susjedstvo.



Nočas mi je prekipjelo jer nemožemo spavati ni mi (koji sa njima dijelimo zajednički zid kuće, a prozori nam gledaju na vrt u kojem su zabave), ni ostali susjedi, a ni naši gosti. Otišao sam lupati po vratima da im rečem da se primire.



Na to mi je Luka Rajić rekao da on može sve šta hoće jer da je on Luka Rajić i da je jako puno platio taj smještaj. U to su izletili i njegovi sinovi sa svojim prijateljima, zaletavali se u mene i prijetili mi kako znaju ko sam i da će me naći u Zagrebu i pretući.

Jedan od njih mi je iskidao i majicu. Mama je pozvala policiju, a policajci su je mrtvo hladno pitali gdje je villa Heraclea?! - kao da nikad nisu bili tamo, a zvali smo ih više puta ovih godina kako bi primirili razularene goste. Mama im je odgovorila u Burak, a njihovo slijedeće pitanje je bilo da gdje je Burak?! Dok su policajci došli ja sam očito mogao već biti i mrtav.



Ovakvo ponašanje dvojice policajaca ne pamtim (ostali su bili više manje susretljivi, a i njih su znali bahati gosti dobro izvrijeđat). Oba policajca su stala na stranu "močnika", a privest su htjeli mene i mamu jer ja nisam smio sam stišavati susjede nego zvati policiju. Ubuduće i hoću, samo se nadam da će znati naći Burak.



Luka Rajić je mojoj mami rekao kako mu ima bit zahvalna jer joj je spasio sina da ga ne pretuku (pokušavajući smiriti nabrijane sinove i njihove prijatelje).



Šta je to došlo od našeg Hvara?



Luka nam je objašnjavao kako je normalno da se oni opuštaju i urlaju jer su na odmoru te da on ima 15 takvih villa i da je tamo bogatašima sve dopušteno.



U par navrata je spomenuo kako je vlasniku ville, gospodinu Goranu Hanžeku (njegovom bivšem menađeru) napomenuo kako se treba riješiti susjeda kako nebi ometali konfor milijunaša koji skupo plaćaju smještaj.



Pitam se što je on mislio pod tim "riješiti"?!? - ubiti nas, iseliti iz vlastitog doma nas starosjedioce?



Jedan od sinova podrugljivo je viknuo da šta taj mali hoće? Ima tu dva kvadrata, a Hanžek cijelu villu pa bi on sad tu kao bio glavni!



Mislim da o Lukinom sinu dovoljno govori moto koji rado koristi: "Stay Rich or Die Poor!"



Ovim tekstom želio sam upozoriti i na opće stanje u našem gradu.



Odlučno ću braniti svoj dom i pravo na dostojanstven život u centru grada.



Forke moje i Forani - hoćete li i vi?



Toni Carić Rico