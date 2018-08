Završen policijski očevid na požarištu kod Lokve Rogoznice: evo što je uzrokovalo vatrenu buktinju koja je uništila borovu šumu i zaprijetila kućama

Otvoreni plamen ili žar uzrok je požara u Lokvi Rogoznici koji je buknuo 11. kolovoza, u subotu u 13,45 sati i u kojem je izgorjelo sto hektara borove šume i niskog raslinja, pokazao je policijski očevid.



Splitska policija u ponedjeljak je izvijestila kako je na požarištu u nedjelju obavljen očevid kojim je utvrđeno kako je uzrok otvoreni plamen ili žar.



Policija navodi da je, osim borove šume i niskog raslinja, izgorjelo i više stabala maslina, smokava i bajama zasad nepoznatih vlasnika, a zahvaćeno je i 12 drvenih stupova lokalnog dalekovoda, kao i dva navalna vozila DVD Omiš.



"U odnosu na utvrđeni uzrok požara provodi se daljnje kriminalističko istraživanje, te slijedi utvrđivanje materijalne štete", izvijestili su iz splitske policije.



Požar je tijekom subote gasilo više od 180 vatrogasaca iz: DVD Omiš, Dugi Rat, Kučiće, Gata, JVP Split, Podstrana, Žrnovnica, Split, Vranjic, Solin, Muć, Dugopolje, Klis, Mladost, Gomilica, Kaštela, Trogir, Marina, Makarska, Baška Voda, Drvenik, JVP Sinj, 'sezonci', DIP-ovi Divulje, Šibenik, Zadar i Dubrovnik, s ukupno 44 vozila.



U gašenju su im pomagala četiri kanadera i dva Airtractora. Požar je stavljen pod kontrolu tek navečer.

Vrijednost dva izgorena vatrogasna vozila je, prema neslužbenim procjenama, nekoliko milijuna kuna.