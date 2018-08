Kapetan posade kanadera: Požar je bio vrlo složen za gašenje, puhala je jaka tramontana, more je bilo uzburkano, no uspjeli smo...

U gašenju velikog požara kod Lokve Rogoznice je, prema priopćenju MORH-a, angažirano pet Canadaira CL-415 i dva Airtractora AT-802 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH, što je najveći angažman protupožarnih zračnih snaga na jednom požaru u dosadašnjem dijelu ovogodišnje protupožarne sezone.

Vatrogasci smirili buktinju u blizini Lokve Rogoznice; Zapovjednik DVD-a Omiš: Kuće su spašene, žrtava nema, no ne dao Bog da vjetar odnese neki žar...; U pomoć stižu i vojnici iz Divulja



Pilot Airtractora koji je sudjelovao u gašenju požara satnik Denis Smajo rekao je kako su stigli prvi na požarište jer su se u to vrijeme nalazili na protupožarnom izviđanju i početnim djelovanjem zapravo su usporili požar.



- Zajedno sa bojnikom Danijelom Kosom pristupili smo gašenju, dajući sve od sebe kako bi ga usporavali jer se zbog vjetra i nagiba terena požar vrlo brzo širio. Ubrzo su stigli i Canadairi i gašenje je nastavljeno zajedno sa zemaljskim vatrogasnim snagama. Ovaj primjer brze reakcije zračnih snaga još je jedanput potvrdio značenje i korisnost protupožarnih izviđanja jer su praktički u pola sata na požarištu bile sve raspoložive snage - istaknuo je satnik Smajo.



Kapetan posade Canadaira pukovnik Damir Jurišić istaknuo je kako je požar bio vrlo složen za gašenje.



- Dočekala nas je velika površina pod vatrom, brzo se širila i činili smo sve kako bi je zaustavili. Baš je na tom području bila i jaka tramontana, more je bilo dosta uzburkano za uzimanje vode, no koordiniranim djelovanjem situacija se smirivala i sa svakim novim izbačajima vodenih bombi pomaci su bili vidljivi - kazao je pukovniik Jurišić.