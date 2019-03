Svakog blaga na Mediteranskom sajmu zdrave prehrane: 'Gospari traže samo najbolje od najboljeg, čini mi se da jedino u ovom gradu ima novca'

Na 16. Mediteranskom sajmu zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva, koji se od četvrtka do nedjelje održao u Dubrovniku, sudjelovalo je više od 130 izlagača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Ponuda je bila iznimno dobra: od pršuta, vrhunskih sireva, kulena, pancete, meda, do raznih prirodnih kozmetičkih preparata.

Da su Dubrovčani iznimno dobri potrošači, potvrđuje nam i Nediljka Jurin, vlasnica OPG-a na Pelješcu, čiji su kozmetički proizvodi poznati diljem svijeta.

– Dubrovnik je poznat kao grad u kojem se kupuje. Dubrovkinje su žene koje žele sebi najbolje, žele izgledati lijepo i njegovano, što pozdravljam. Uz kupnju domaćih i kvalitetnih proizvoda, tu je i glazba, folklor, jelo... Rijetko to možete naći na nekom drugom sajmu – rekla nam je Nediljka.

Na dubrovački sajam tradicionalno dolazi i Francesco Impieri iz južne Italije, iz regije Basilicata. Ima tvrtku "Calabro Lucani", a hrvatskim se potrošačima predstavio kolekcijom delikatesnih sireva, pršuta, tjestenina i pašteta.

– Tu smo već osam godina i ima dosta ljudi koji dođu samo zbog nas i određenih proizvoda. Nudimo i sušene pomadore i balančane, koje ljudi ovdje rado kupuju – kaže ljubazna prodavačica.

Malo dalje od talijanskog štanda brojne ljubitelje meda dočekuju iz OPG-a Tonija Guberca iz Slavonskog Broda. Već pet generacija obitelji bavi se proizvodnjom meda, sele pčele po cijeloj Hrvatskoj, a ove godine su u Dubrovnik donijeli najbolje što imaju u zadnje dvije godine.

– Svaki naš med ima svoju priču i ne pravimo nikakve mješavine. Dubrovčani prepoznaju kvalitetu, a u ovom gradu ne možete prodati bilo što. Gospari traže bolje od najboljeg. Tradicionalno i Dubrovčani i cijela Dalmacija najviše vole tamni med – kažu nam na štandu Guberca, uz napomenu da je u njihovu obitelj prva vrcaljka stigla iz Beča 1916. godine.

Dubrovački ljubitelji domaćih proizvoda najviše se zadržavaju na štandovima gdje se reže domaći pršut. Jedan od njih je i onaj iz Vodica, gdje nas dočekuju u tradicionalnim nošnjama s imanja Roca. Imanje im je smješteno 15-ak kilometara izvan Vodica na poljoprivrednom zemljištu, gdje su krenuli s jednom zanimljivom gastronomskom pričom "Dalmacija u malome", uzgajajući proizvode na tradicionalan način, onako kako su radili njihovi preci.

– Doći ćemo i iduće godine jer je organizacija sajma vrhunska. Što se tiče prodaje, zadovoljni smo jer Dubrovčani prepoznaju kvalitetu, a posebno im se sviđa naša pašteta od pršuta – zadovoljni su u obitelji Roca.

Za jednim od štandova prepoznajemo i poznato lice Mediteranskog sajma, gorštaka s OPG-a Bel Cro, koji je već šesnaesti put u Dubrovniku.

Uvjerili smo se i da je štand sa slavonskim kolačima omiljen našim sugrađanima. Emica Ivković iz Nove Gradiške već jedanaest godina dolazi na Babin kuk. Svi traže njezine čuvene "mađarice", ali vrlo brzo nestanu.

– Zadovoljni smo, naši slatki proizvodi dosta su traženi. Imamo dosta troškova, ali ove nam je godine naša Županija pomogla s prijevozom, pa smo dobro prošli. Kupci su zadovoljni, što nam je najvažnije. Sigurno dolazimo i sljedeće godine – kaže Emica.

– U našem je mjestu ostala samo jedna baka koja izrađuje ovakve nošnje, nakon nje nestat će i nošnji. Ova na meni je vjerojatno posljednja. Današnju mladost to ne zanima – kaže nam sa sjetom, nudeći nam kulen, kulenovu seku, čvarke i ostale prave delicije iz Baranje.

Nezaobilazan štand u "Tireni" je i mjesto gdje možete s vatre pojesti pravi poljički soparnik. Lokalni specijalitet omiškog kraja postao je obožavan i cijenjen u brojnim državama svijeta. Sve o posebnostima autohtonog poljičkog soparnika s nama je podijelila obitelj Šarić.

Posebno zadovoljni dubrovačkim kupcima bili su na štandu obitelji Antičević iz Zagreba.

– Dubrovčani su jako dobri kupci, čini mi se da jedino u ovom gradu ima novca – kaže nam gospar čiji su zeleni med već prepoznali naši sugrađani.

Dubrovački ljubitelji domaćih proizvoda nisu krili zadovoljstvo ponudom.

– Kupio sam kobasice, švargle, pršuta. Pitao sam ih zašto ne dođu i za Božić, a oni kažu: dajte adresu, sve ćemo vam poslati. Ovo je prava hrana, a ne ono smrznuto što nam nude u supermarketima – rekao nam je Dubrovčanin kojega smo u nedjelju ujutro zatekli na sajmu.

Voditelj Mediteranskog sajma Vedran Kraljević iznimno je zadovoljan ovogodišnjom ponudom i interesom Dubrovčana za domaće proizvode.

– Ovaj prostor u kojem se održava sajam postao je pretijesan. Rekao sam to i čelnicima Grada i Županije. To nam je sada već postao problem, jer je interes za ovu vrstu hrane u uzlaznoj putanji i samim tim moramo biti odgovorniji. Ako budemo imali više proizvođača, imat ćemo i više motiva da izlagači dođu, a samim tim će se i orijentacija na ovo gospodarstvo pokrenuti.

Svake godine bilježi se porast, poglavito ljudi organiziranih kroz OPG-ove, kojih je sada na desetke tisuća. Kad smo pokrenuli ovaj sajam, nije ih uopće bilo. Velikim dijelom smo pomogli da se proizvođači organiziraju na ovaj način.

Pomažemo im i predavanjima koja, između ostalih, održava HABOR. Bavimo se i kongresima i konferencijama, radionicama, predavanjima, a treba istaknuti da je ekoloških proizvođača sve više i broj još više raste. Ove godine ugodno nas je iznenadila dobra ponuda prirodne kozmetike.

Razmišljamo o organizaciji Mediteranskog sajma i dva puta godišnje, no to ne možemo učiniti bez suradnje s Valamarom i raspoloživosti njihovih kapaciteta. Ako hotel bude slobodan, nama bi odgovarala organizacija krajem studenoga pa do Svetog Nikole. Na taj bi se način naši sugrađani mogli opskrbiti i za božićne blagdane – kaže Vedran Kraljević.