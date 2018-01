Zvonik crkve na Splitu 3 bio bi od zgrada udaljen samo pet metara, a buka bi bila 80 decibela: građani imaju ozbiljne primjedbe, hoće li referendumom promijeniti GUP?

Odavno pitanje treba li u nekom kvartu graditi crkvu nije rasplamsalo takve strasti na javnom uvidu u neki Detaljni plan uređenja, kao što se to dogodilo u ponedjeljak u Banovini na javnom uvidu u “Izmjene i dopune DPU-a sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste”. Radi se o području koje je sada parking i tržnica na početku Splita 3 uz Poljičku do ulice Ruđera Boškovića.



Otkrivamo detalje izmjena planske dokumentacije protiv koje su glas digli splitski arhitekti: u pozadini prijepora crkva ili tržnica na Split 3 stiže - hotel!



Primjedbe građana Banovini su tek nužno zlo? Zbili tri javne rasprave u samo 24 sata, teško je vjerovati da se slučajno dogodio ovakav 'udar'



Opara o crkvi na Splitu 3: Nemam spoznaja o nikakvim prigovorima građana na predloženo



Uzalud je v.d. pročelnica za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša Branka Mimica pokušavala uvjeriti okupljene kako nije tema rasprave treba li crkvu graditi ili ne.



- Nije predmet ovih izmjena gradnja crkve, jer ona je omogućena GUP-om, a Gradsko vijeće je donijelo odluku da se ide u ovu izmjenu Detaljnog plana. Njime se smanjuju crkveni sadržaji, a povećavaju sadržaji za tržnicu - pokušala je Mimica na početku raščistiti stvari. Ali, nije išlo.



- A zašto smo onda tu?! - uzvratili su okupljeni.



Uslijedila je poduža strukovna debata između Mimice i predsjednika Društva Arhitekata Split Dragana Žuvele.



- GUP kaže da se može, a ne da se mora, na tom mjestu raditi crkva, vi namećete rješenja - pokušao je poentirati Žuvela, na što je Mimica ustrajala na tome da je DPU u skladu s GUP-om, te da izričito kaže kako se mora projektirati crkvu.



Na koncu debate postalo je jasno da bi referendum ili ponošenje zahtjeva građana za izmjenom GUP-a, ili za novom izmjenom DPU-a, mogli promjeniti stvari ukoliko se ne želi crkvu.



Da građani imaju ozbiljnih primjedbi na lokaciju crkve čulo se kad su iznijeli zapanjujuči podatak da bi prema projektu Jerka Rošina i Roberta Plejića sakralni objekt, odnosno kampanel, bio manje od pet metara udaljen od postojećih stambenih zgrada.



Netko je izračunao da bi buka zvona bila više od 80 decibela. Iz gradskih službi nisu pokušali osporiti ove tvrdnje. Dapače, ispalo je da su gradske službe nemoćne da malo dislociraju crkvu, no ipak su savjetovali nezadovoljnima da u primjedbi mogu napisati kako bi zvonik trebao biti manji od planiranih 40 metara.



- Taj projekt je pobijedio na natječaju, postoje pravila Komore arhitekata, mi ne smijemo loše govoriti o kolegama - krenula je Mimica s novom rundom uvjeravanja okupljenih koji su to popratili bučnim negodovanjem.



Predstavnici Živog zida kritizirali su socijalnu neosjetljivost projekta.



- Zašto se ne bi gradili vrtići, umjesto crkvi? Zašto ne bi Crkva napravila pučku kuhinju? - inzistirao je Živi zid.



- Zašto vi postavljate stvari: ili, ili? Već je odlučeno da će tu biti crkva - uzvratio je predstavnik Župe iz Blatina, odakle bi se tamošnja kapela trebala preseliti nakon što se izgradi crkva na Splitu 3.



Iako u manjini, zagovornici gradnje crkve bili su vrlo glasni, a neki čak i napadali drugu stranu zato što traži da se ne gradi crkvu.



Projektant Ulice Ruđera Boškovića, Ante Svarčić, podsjetio je na projekt slovenskih urbanista po kojem je projektiran Split 3.



- Crkva je sama raspisala natječaj za ovaj prostor, neću ulaziti koliko je to uredu, ali želim reći kako sam prema projektu slovenskih autora projektirao Boškovićevu ulicu, a u skladu s njom i tržnicu, za sve sam dobio potrebne dozvole. Tržnica je trebala biti natkrivena, ali je projekt prekinut za vrijeme rata. Sada se spominje natječaj iz 1991. za crkvu, a nitko ne spominje natječaj po kojem je izgrađena Boškovićeva i projektirana tržnica. Nisam protiv crkve, ali ja sam za tržnicu - kazao je Svarčić i zaradio pljesak okupljenih.



Lovro Rumora iz Zelenih upitao je Mimicu što je s autorskim pravima Svarčića, a ona mu je rekla da to nije tema rasprave.



Aktivistica Diana Magdić je zatražila da se izmjene DPU-a odgode do izmjena GUP-a.



Predsjednik Kotara Split 3 Stipe Čogelja kazao je kako oni kao Kotar nisu bili obaviješteni o ovim izmjenama, iznio je neke primjedbe, ali smatra da se po sadašnjem GUP-u gradnju crkve ne može osporiti.