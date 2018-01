Otkrivamo detalje izmjena planske dokumentacije protiv koje su glas digli splitski arhitekti: u pozadini prijepora crkva ili tržnica na Split 3 stiže - hotel!

Oko 15.000 vjernika župe Prečistog Srca Marijina, odnosno Gospe Fatimske, iščekuje izgradnju crkve na Splitu 3, koja im je obećavana u nekoliko navrata tijekom protekla tri desetljeća.



No, Društvo arhitekata Splita (DAS) danas poziva zainteresirane građane na javnu raspravu o planiranom sakralnom projektu sjeveroistočno od raskrižja Bušićeve ulice i Poljičke ceste, na mjestu gdje je, ističu arhitekti, bilo predviđeno parkiralište i trg.



Primjedbe građana Banovini su tek nužno zlo? Zbili tri javne rasprave u samo 24 sata, teško je vjerovati da se slučajno dogodio ovakav 'udar'



- U posjedovnom listu parcela je opisana kao izgrađeno zemljište površine 163 četvorna metra i parkiralište od 4988 kvadrata, a posjednik je Grad. U vlasničkom listu, nekretnina je podijeljena na dva udjela, oba su upisana kao društveno vlasništvo, a nosilac prava korištenja je Općina Split.



Drugim riječima, nekretnina je u cijelosti vlasništvo Grada tako da Splitsko-makarska nadbiskupija niti bilo koja druga osoba nemaju nikakva stvarna prava na toj čestici.



Projektnom dokumentacijom koju je izradio Urbanistički institut Slovenije, a čiji je pravni sljednik arhitekt Ante Svarčić, na toj čestici bila je predviđena i projektirana natkrivena tržnica za 50 tisuća ljudi s podzemnom garažom i pripadajućom prometnicom. Dio garaže i prometnica izgrađeni su, a građenje je prekinuto zbog raspada SFRJ - kažu iz DAS-a.



Sadašnje oblikovanje prostora temelji se na prvonagrađenom radu arhitekta Jerka Rošina iz 1991. godine, jer su župljani Gospe Fatimske na Blatinama već pola stoljeća zapravo podstanari u kapelici sestara dominikanki Kongregacije svetih anđela čuvara, a njihova župa obuhvaća tri gradska kotara: osim Blatina-Škrapa, tu je i cijeli Split 3, ali i dobar dio Trstenika.



Detaljni plan uređenja spomenutog prostora donesen je 2008. godine, a još je 1991. proveden arhitektonsko-urbanistički natječaj, no dio javnosti, posebice stanovnici obližnjih kvartova, protivili su se ukidanju tržnice i gubitku prostora za vozila. Stoga je Nadbiskupija pokrenula inicijativu za izmjenu i dopunu propisa, kako bi se tržnica izdvojila, ali i osigurao pristup podzemnim etažama preko javne prometne površine smanjenjem građevinske parcele za vjersku namjenu.



Dakle, prema novom dokumentu povećala se kvadratura prostora koji bi se trebao urediti sjeveroistočno od raskrižja Bušićeve i Poljičke, i to tako da se smanji površina vjerskih građevina, poveća prostor za izgradnju tržnice, osigura kolnički pristup, ali i prema uvidu u dostupne spise, izgradi "zdravstveno-dijagnostički centar" na sjevernom parkiralištu.



Postojeća parcela trebala bi se podijeliti u tri zone: za vjerske namjene od 3450 četvornih metara, gospodarsku (tržnica i kafići) od 3389 kvadrata, zdravstvenu od 1786, te javno-prometnu od 1672 kvadrata.



Konkretno, to znači da bi se uz crkvu koja bi se podignula na prostoru današnjeg većeg, južnog parkirališta trebala izgraditi dva odvojena objekta tržnice s prodajom na otvorenom i na trijemovima, te jednog ugostiteljskog objekta, a potrebe za parkiranjem trebale bi se, prema sadašnjem planu, riješiti u podzemnoj garaži uz postojeću pristupnu prometnicu.



Što se vjerskih sadržaja tiče, planirana je izgradnja crkve sa zvonikom, čija visina ne bi smjela prelaziti razinu okolnih zgrada, a prema spisima u čijem smo posjedu, od pastoralnog centra s pripadajućim trgom se odustalo, a na "podrumskoj" razini također bi bila garaža.



Novost je izgradnja spomenutog zdravstvenog objekta s pratećim sadržajima ispod kojeg bi trebala biti garaža na tri razine. Takvi su primjeri, doduše sve češći, u posljednjih nekoliko godina, jedan je otvoren u Kranjčevićevoj na Lokvama, drugi u Peričićevoj ulici ispod KBC-a na Firulama, a oba većim dijelom funkcioniraju kao - hoteli.



DAS-ovo vodstvo poziva se na južni dio obuhvata koji ne uključuje novi zdravstveni centar, te zaključuju kako teren u najvećem dijelu ipak ima sakralnu namjenu.



- Već je donošenje ovakvog plana i namjene bilo dubiozno jer je na predmetnoj čestici namjena bila uvjetovana velikim stambenim opterećenjem i činjenicom da je građenje započeto, a što je i evidentirano u posjedovnom i vlasničkom listu. Od donošenja ovog DPU-a, na samo 400 metara pješačke udaljenosti izgrađen je Franjevački klerikat, i to u turističkoj zoni.



Istodobno, u radijusu od kilometra nema ni jedne tržnice niti je planirana. Nije realizirana niti jedna garaža ili parkiralište. Također, broj stambenih jedinica u neposrednoj blizini povećan je realizacijom višestambenih zgrada jugozapadno od predmetne lokacije.



Dakle, prema Zakonu o prostornom uređenju, razlozi stavljanja izmjena i dopuna bi trebali biti uvjetovani novim okolnostima, a ciljevi i programska polazišta bi, radi bitno izmijenjenih prostornih okolnosti, trebali biti temeljito promijenjeni.



Budući da je čestica u vlasništvu Grada, lokalna vlast ima šansu na ovoj lokaciji osigurati građanima parkiralište, tržnicu, dječje igralište, zelenu površinu ili bilo koju drugu javnu funkciju sa sretnom okolnošću da ne postoje neuređeni imovinsko-pravni odnosi, a postoji projektna dokumentacija koja se tek treba prilagoditi današnjim standardima.



Može se reći kako bi ova realizacija, za naše prilike, mogla biti nevjerojatno brza. Planovi bi se trebali mijenjati zbog potreba građana koji uostalom i plaćaju te izmjene pa je u redu da su informirani i da se njihove želje i potrebe uvažavaju - navodi se u dopisu arhitekata koji pozivaju stanovnike Splita 3, ali i ostale zainteresirane građane da danas, u 10 sati, dođu u Banovinu i pokažu svoj stav o planiranoj gradnji vjerskih sadržaja.