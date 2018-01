Primjedbe građana Banovini su tek nužno zlo? Zbili tri javne rasprave u samo 24 sata, teško je vjerovati da se slučajno dogodio ovakav 'udar'

Javna rasprava o urbanističkim planovima koju predviđa zakon kako bi dao pravo građanima da se upoznaju s onim što se planira u njihovoj sredini i da se mogu o tome očitovati, za urbaniste u Banovini je, izgleda, nužno zlo.



Naime, uvijek se javni uvid zakaže tijekom radnog vremena u prostorijama gradske uprave, a treba i doznati da je rasprava uopće i zakazana, jer je gradski oci stidljivo oglase na svojoj internetskoj stranici i u medijima. Dogodi se i da urbanisti nakon duže pauze udare s javnim raspravama koje je teško pohvatati.



Tako su ovog puta u Službi za prostorno planiranje odlučili “počastiti” Splićane s tri takva susreta za čak tri urbanistička plana u istom razdoblju, od 11. do 18. siječnja. Dapače, kao “poslasticu”, stisnuli su tri javna uvida u dva dana.



Tako je javni uvid u izmjene Detaljnog plana za novu crkvu i tržnicu na Splitu 3 na rasporedu danas, u 10 sati, a isti postupak za Trg hrvatske bratske zajednice (veća izgradnja na jednom dijelu trga i promjene oko garaža) zakazan je samo dva sata kasnije.



Otkrivamo detalje izmjena planske dokumentacije protiv koje su glas digli splitski arhitekti: u pozadini prijepora crkva ili tržnica na Split 3 stiže - hotel!



Već sutra, u 10 sati, javni je uvid o prijedlogu stavljanja izvan snage DPU-a sjeverozapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu, čime bi se moglo graditi izravno na temelju normi koje GUP propisuje za to područje.



Malo je teško vjerovati da se slučajno dogodio ovakav “udar” istodobnih javnih rasprava. Ali, ono što je sigurno jest da se onaj dio javnosti koji je zainteresiran za situaciju u gradu u kojem živi, pa čak i želi u tome aktivno sudjelovati, teško može u tako kratkom roku pripremiti. Ljudi se mogu tek koncentrirati na probleme u svom kvartu, odnosno javnost se fragmentira, čime se gubi osjećaj za širu, integriranu, sliku grada.



Ovo nije, naravno, "specijalitet" samo aktualne ekipe u Banovini. Sjetimo se rasprava o izmjenama planova koje se zakazuju usred ljeta kad su ljudi na godišnjim odmorima izvan Splita ili je po vrućinama teško doći do Banovine, osobito starijim osobama.



Ukratko, možda se mijenjaju imena na vrhu gradskih službi, ali ne i politika kojom se manipulira pozornošću građana.