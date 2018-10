Ovo je cjepivo u Australiji gotovo iskorijenilo jedan od najčešćih karcinoma, u Hrvatskoj je za određenu dob besplatno, u Dalmaciji odaziv mizeran

Budući da su muškarci i žene izloženi znatnom opterećenju različitim oblicima raka i bolestima povezanima s HPV-om, i kako ne postoje standardizirani programi probira za otkrivanje raka anusa u muškaraca, cijepljenje protiv HPV od prošle godine u RH moguće je za sve učenike i učenice u dobi od 14-15 godina

Australija će biti prva zemlja na svijetu koja će učinkovito spriječiti nastanak raka vrata maternice ako se nastavi provoditi cijepljenje i sustavni probir, kažu istraživači koji predviđaju da bi se bolest prema novom modelu mogla iskorijeniti u idućih 20 godina.

Predviđa se da će se u Australiji klasificirati kao "rijedak rak" do 2022. godine, kada bi učestalost bolesti trebala pasti na manje od šest slučajeva na 100.000 ljudi.

Ovako optimistične rezultate znanstvenici pripisuju unapređenju nacionalnih programa prevencije. Kao primjer koji bi trebale slijediti i druge zemlje treba podsjetiti da je još 2007. godine Australija postala jedna od prvih zemalja koja je uvela cjepivo protiv humanog papiloma virusa (HPV) za djevojčice, a potom se program proširio i na dječake.

Već ranije, točnije 1991. počelo je provođenje sustavnog screeninga uz pomoć Papa-testa koji je smanjio učestalost ovog karcinoma za 50 posto.

Novi model preventivne javno zdravstvne akcije prezentirala je u srijedu dobrotvorna organizacija Cancer Council New South Wales (NSW), u časopisu The Lancet Public Health Journal.

Rak vrata maternice uzrokuju "visokorizične" vrste HPV-a, spolno prenosive infekcije, a to je četvrti najčešći rak u žena i ima visoku stopu smrtnosti na globalnoj razini, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Trenutačna godišnja stopa raka grlića maternice u Australiji iznosi sedam slučajeva na 100.000 ljudi, što je oko pola globalnog prosjeka.

Studija je predvidjela da će godišnji broj slučajeva u Australiji pasti na četiri oboljela na 100.000 ljudi, te da bi do 2035. godine - bolest trebala biti potpuno eliminirana, prognoziraju istraživači.

WHO još nije uspostavila prag/standard prema kojemu bi se moglo smatrati da je rak grlića eliminiran.

"Bez obzira na prag eliminacije, vjerojatno je da će Australija biti prva zemlja koja će ga dosegnuti s obzirom na našu trenutnu nisku stopu raka vrata maternice i naše jake preventivne programe", izjavila je dr. Megan Smith, istraživačica iz Cancer Council NSW.

Prošle godine Australija je zamijenila svoje rutinske standarde screeninga za rak - Papa testove, mnogo osjetljivijim HPV testovima cerviksa. Istraživači su procjenili da bi samo ova zamjena testa koji se provodi svake pete godine mogla smanjiti stopu obolijevanja za najmanje 20 posto.

Prema podacima kojima raspolaže WHO-u, trenutno se oko devedeset posto smrtnih slučajeva od raka vrata maternice događa u zemljama s niskim i srednjim dohotkom.

Gdje je Hrvatska u pogledu zaštite od HPV- a provjerili smo u Zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

- U Republici Hrvatskoj cjepivo je registrirano od 2007.godine za dob od 9 do 25 godina, te je bilo besplatno u sredinama gdje je lokalna zajednica financirala cjepivo za učenice sedmog razreda osnovne škole u dobi od 12-13 godina (cijena cjepiva inače je iznosila 3.000 kuna), dok su se ostale djevojčice u toj dobi mogle cijepiti ako su roditelji financirali cjepivo.

Besplatno cjepivo za učenice sedmog razreda bilo je u gradu Zagrebu, Karlovcu, Primorsko-goranskoj županiji i u Istri, dok se u ostalim sredinama provodilo samo cijepljenje djevojčica i djevojaka starih 9 do 25 godina, čiji su roditelji mogli snositi troškove cjepiva, pa tako i u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Procijepljenost u sredinama gdje je cjepivo bilo besplatno za tu generaciju koja se cijepila bila je od 8 do 20 posto, dok je u našoj županiji iznosila najviše do 5 učenica godišnje, otkrila nam je prim. dr. Željka Karin, ravnateljica NZJZ SDŽ i predsjednica Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu.

Važno je naglasiti da su cjepivo, od trenutka kada je registrirano, preporučila sva stručna društva koja se bave navedenom problematikom, kao što Hrvatsko društva za školsku i sveučilišnu medicinu, epidemiološko društvo, te specijalisti za ginekologiju, dermatovenerologiju, spolnoprenosive bolesti, urogenitalne i spolno prenosive infekcije.

Od prosinca 2015. cijepljenje protiv HPV-a uključeno je Program imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom, što znači da nije obvezno, ali je preporučeno i besplatno.

Te godine preporuka je dana za sve djevojčice u dobi od 14 i 15 godina, te se radio catch up za sve djevojke u dobi do 25 godina, tj. mogle su se cijepiti sve koje su htjele do te dobi s obzirom na registraciju cjepiva.

Cjepivo je inače registrirano u 129 zemalja, a u nacionalnom programu imunizacije je u 66 zemalja što znači da je u tim zemljama potpuno besplatno.



U Hrvatskoj besplatno i za dječake

- Budući da su muškarci i žene izloženi znatnom opterećenju različitim oblicima raka i bolestima povezanima s HPV-om, i kako ne postoje standardizirani programi probira za otkrivanje raka anusa u muškaraca, cijepljenje protiv HPV od prošle godine u RH moguće je za sve učenike i učenice u dobi od 14-15 godina, a to su učenici 8. razreda.

Jedna smo od rijetkih zemalja koja pruža mogućnost besplatnog cjepiva i dječacima jer cijepljenje dječaka ima izravni utjecaj na prevenciju bolesti uzrokovanim HPV-om kod muškaraca, neizravno se smanjuje širenje infekcije na djevojke, a osiguravamo i veći stupanj ravnopravnosti u prevenciji bolesti povezanih sa HPV-om, kaže dr. Karin, te napominje da se do prošle školske godine u RH cijepilo dvovalentnim i četverovalentnim cjepivom, a od lani registriranim deveterovalentnim cjepivom jer je ovih devet tipova HPV povezano sa 90 posto slučajeva raka vrata maternice, 90- 95 posto slučajeva raka anusa, 90 posto slučajeva raka stidnice i 85 posto slučajeva raka rodnice.

Ona smatra da je jedan od najvažnijih napredaka u prevenciji različitih vrsta raka i bolesti povezanih s HPV-om upravo cijepljenje koje spada u primarnu prevenciju bolesti, te je uz edukaciju najvažnija mjera u sprečavanju bolesti.

Nažalost, odaziv djece tj. generacije za koju je cjepivo besplatno u našoj županiji vrlo je nizak te iznosi oko 2 posto cijele generacije, za razliku drugih područja u Hrvatskoj gdje se procijepljenost kreće od 12 do 30 posto, koliko iznosi u Zagrebu. Za ilustraciju, u nekim razvijenim zemljama procjepljenost je veća od 80 posto, a u nama susjednoj Sloveniji iznosi više od 40 posto što oni smatraju niskom razinom.





Ekstremno sigurno cjepivo

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) procjenjuje da će se najmanje 50 posto seksualno aktivnih ljudi tijekom svog života zaraziti HPV-om, a od procijenjenih 12,7 milijuna novih slučajeva raka koji se svake godine dijagnosticiraju u muškaraca i žena diljem svijeta oko 5 posto može se pripisati HPV-u.

Djelotvornost cjepiva je potvrđena u sprječavanju trajnih infekcija genotipovima HPV sadržanih u cjepivu, dokazano je smanjenje stope genitalnih bradavica preko 90 posto, smanjenje cervikalnih abnormalnosti visokog stupnja (H-SIL), smanjenje histološki potvrđenih premalignih bolesti cerviksa, vagine i vulve, te smanjenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka vezanih uz HPV-zavisne bolesti.

Nema još podataka za smanjenje incidencije malignih promjena jer za razvoj malignih promjena treba malo više od deset godina, a cjepivo je u upotrebi od 2007.godine. No, očekuje se da će doći i do smanjenja histološki potvrđenih malignih promjena. Brojne neargumentirane antivakcinalne kampanje dovele su do smanjenja procijepljenosti općenito, pa tako postoji i zadrška za cijepljenjem i s ovim cjepivom, osobito što je neobavezno i roditelji se boje nus-pojava cjepiva, no gobalna tijela nadležna za zdravstvenu zaštitu i WHO nazvala su ovo cjepivo "ekstremno sigurnim" te preporučuje njegovu primjenu.