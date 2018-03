Naša poznata stručnjakinja za transformacije: 'Žene, kreme za mršavljenje i aparati na struju neće vam pomoći, a muškarci, ako vas bole leđa, onda vježbajte guze!

Kako se bliži proljeće i ljeto pojavljuje se more kojekakvih savjetnika, trenera, obećavaju brze rezultate preko noći, nude raznovrsne praškove, pilule, priključivanje na aparate i jamče "brzo gubljenje kilograma". Pošto je dobar dio onih koji nasjedaju na te trikove, budimo iskreni, onda i te "papi lova" ponude imaju jako dobru prođu. Ljudi će učiniti sve prije nego se pokrenu, pa makar i povjerovati u tvrdnje koje se kose sa zdravim razumom.



O tim zabludama razgovarali smo s dugogodišnjom trenericom Vanjom Kovačić iz Zagreba.



Što mislite o kremama s kojima se "skida salo"?



– Meni je zaista nevjerojatno da ljudi mogu toliko biti podložni reklami, medijskoj promidžbi, eto, npr. krema koja skida salo, kad u našoj esencijalnoj fiziologiji ljudskih bića stoji pravilo da smo sazdani od onog što jedemo, da hormonalni balans diktira naše opće zdravstveno stanje, da je čovjek stvoren za rad, a ne za mirovanje, i sad ćemo se namazati kremom, nastaviti jesti nutritivno ispraznu i nezdravu hranu i očekivati da će se masti topiti? A, što je s intrabdominalnom masti, što je sa zglobovima i cijelim lokomotornim sustavom koji trpi pod našom prekomjernom težinom, kardiovaskularnim i endokrinim sustavom koji narušavamo štetnim namirnicama i netreniranjem? Ima i za to krema? Pa to ne bi povjerovalo ni petogodišnje dijete da mu objasnimo kako funkcionira tijelo.



U Splitu su odnedavno posebno popularni tretmani "strujom", osobe "vježbaju" 20-ak minuta, na njih su spojene nekakve elektrode i taj gušt plaćaju oko 1000 kuna mjesečno. Velika je potražnja za tim tretmanima.



– U ljudskoj je naravi da se do uspjeha želi lakšim putem, bez rada, bez mijenjanja loših životnih navika, sukladno tome kakav god aparat i preparat izbacila "industrija mršavljenja" ljudi će nasjesti. Užurbano se živi, ritam života je nemilosrdan, mnogi na tome zarađuju prodajući ljudima instant-rješenja, brze i "nadnaravno efikasne", 20-minutne programe nečega što ili nema nikakva učinka, ili je kratkotrajna učinka ili će u konačnici rezultirati narušenim zdravljem pojedinca. Samo kao mala digresija, na donedavno vrlo popularnim aparatima koji su vibrirali, a ljudi stajali u zadanim pozicijama, sustavno su se počele pojavljivati brojne negativne posljedice, od pucanja kapilara, znatne pojave vena, pa do jakih glavobolja i migrena.



Zbog čega je ljudima tako teško vježbati, a rado troše novac na gore spomenute gluposti?



– Često nam u mnogim stvarima fali ustrajnosti, dosljednosti. Čovjek zna da mora ići na posao jer u suprotnom nema plaće, digne se i ode na posao, iako mu se ne ide, odemo u dućan po namirnice jer se neće same donijeti, no kad je treniranje u pitanju, a posebno prehrana, e tu posustajemo, mi bi sjedili na kauču, prikopčali kakvu napravicu, grickali nešto i da se dobar izgled i zdravlje na brzinu i sami nekim čudom dogode… no to ne ide. One najbolje stvari događaju se izvan naše zone komfora, za to je potreban rad, uloženo vrijeme i disciplina, to su odrednice koje se uče još u djetinjstvu kroz esencijalni odgoj, a on posebno u današnje vrijeme često izostaje.



Koliko vi tjedno trenirate i koliko vam trening traje?



– Treniram 3, ponekad,ako mi vrijeme dopusti 4 puta tjedno, a trening traje od 1 do 1,5 sati.



Predložite mi jedan vaš dnevni jelovnik.



– Ujutro jedem omlet od jaja s cheddar sirom, šakom rikule, pripremljenom na kokosovu ulju, ručak mi je ili meso ili riba s povrćem, salatom i maslinovim ili bučinim uljem, kao međuobrok najčešće su tu bademi, večera je slična ručku… na dane treninga smanjujem unos masti, a kao energent u središnjem obroku uvodim rižu ili neku drugu ugljikohidratnu namirnicu.



Žene ponekad izbjegavaju utege, misle da je za njih samo aerobik.



– Mišljenja sam da je cijela ta priča postavljena krivo, naime iz generacije u generaciju roditelji djeci kupovinom slatkiša daju ljubav, poticanjem na obilno jedenje kao iskazivanje pažnje. Naravno jedan od rezultata toga je debljanje, nezadovoljstvo sobom i imamo posljedice na zdravlje… S druge strane, oni koji nude rješenje te debljine potiču opet na krivi put, a to je beskrajna potrošnja, gubitak kalorija, skakutanje kroz potrošačke oblike aktivnosti koji bi to nakupljeno masno tkivo trebali potrošiti. No, događa se nešto sasvim drugo, tijelo koje nema mišića ne može se kvalitetno kretati, često se u takvim aktivnostima neprimjerena trčanja, skakanja i bacanja gore-dolje tijelo nepotrebno ozljeđuje, dodatno gubimo ionako slabu muskulaturu, javlja se preiscrpljenost, izostanak menstrualnog ciklusa, jaka želja za ekstra količinama hrane. Cilj bi nam trebao biti graditi se, a ne razgrađivati, birati aktivnosti koje će jako stimulirati naše mišiće, i time ih oblikovati, a ne da preforsiramo naše koštano, zglobne i tetivne sustave.



Zbog čega je dobro da djevojke i žene rade mrtvo dizanje, čučnjeve..., dakle sve te "muške vježbe"?



– Javno mišljenje prečesto je kreirano trendovima koje reklamira fitness industrija, sukladno tome od čega je najveća zarada. No, istina je da rad pod opterećenjem jedini potiče hormonalnu produkciju, stimulira mišić na adekvatan rad koji će rezultirati popravljanjem naše kompletne posture (držanje tijela) i pravilnim oblikovanjem tijela. Osnovne vježbe poput mrtvog dizanja i čučnjeva neophodne su za svakog jer uključuju simultani rad najvećeg broja mišića, time potiču izgradnju metabolizma, i preduvjet su zdravog tijela koje tad radi kao cjelina kroz bazične ljudske kretnje.



Koje su vam omiljene vježbe?



– Teško je na to odgovoriti, jer ja treniram cijeli svoj život i uživam u tome. No, evo mogu izdvojiti bugarski čučanj (jednonožni čučanj sa stražnjom nogom na povišenju), "glute bridge" (most) s gumama kao dodatnim opterećenjem i "dead lift" (mrtvo dizanje) kao jednom bazom od koje sve kreće.



U teretane ljudi navale najviše prije ljeta, misle da će nešto postići na brzinu.



– Ljudi su takvi, toga će uvijek biti, misle da će vježbanjem na brzinu doći do željenog izgleda za plažu, no mogu vam reći da sam zadnjih godina primijetila da ima sve više onih osviještenih koji su uveli redovito treniranje kao potrebu i ritual tijekom cijele godine. Ljudi uvide pozitivne promjene na sebi kad se adekvatno hrane i redovito opterete svoje tijelo kretnjama koje održavaju njihovu esencijalnu funkciju… manje je bolova, više lučenja seratonina i endorfina, mentalno smo i fizički bolji, a za to se isplati odvojiti vrijeme.



Koliko je približno potrebno da bi se vidjeli rezultati na neaktivnoj osobi u četrdesetim godinama, a koja se nikad prije

nije bavila sportom i, recimo, ima oko 10-15 kilograma viška.



– Uz pristup koji potičemo u našem Bodysculpt programu treninga i prehrane koja mora pratiti taj proces, prvi rezultati su vidljivi već nakon prvih nekoliko tjedana rada… dakle ima brzih rezultata, ali oni su potkrijepljeni treningom, uloženim trudom, prehranom koja nas oporavlja i odmorom kao bitnom komponentom cijelog uspješnog procesa. Bitno je navesti odmor koji se često jako zanemaruje, ljude se forsira na prekomjeran broj treninga od kojih se uopće ne mogu oporaviti, hit su trenažni procesi pri kojima ljudi samo što ne padu u nesvijest, povraćaju od nemoći i sve to ostavlja posljedice na organizmu.



Istraživanja pokazuju da imamo ne samo epidemiju debljine, nego i epidemiju sarkopenije, a sve zbog toga što smo

kauč populacija. Dakle, mišić je atrofirao, nema sinergije kosti i mišića i onda kost i nastrada...



– Ljudski organizam stari na način da mu propadaju mišićna i koštana masa, nekad se to očitavalo samo na starim ljudima, jer je to dio prirodnog procesa. Danas u epidemiji nekretanja i nepravilne prehrane bolesti, poput, sarkopenije, osteopenije i osteoporoze sve su učestalije i u znatno mlađoj populaciji. I nikakvim gutanjem vitamina to se ne može riješiti, tijelo mora imati mogućnost iskorištavanja i ugradnje tih vitamina (vitamin D, kalcij, magnezij i dr.), a aktivno tijelo samo je ono koje ima mogućnost iskorištavanja namirnica, u protivnom hrana koju ne možemo apsorbirati zakiseljava nas, a suplementacija ne biva iskorištena.



Koja je vaša poruka našoj kauč naciji?



– Ne možemo promijeniti vrijeme u kojem živimo, ali možemo utjecati na način život, trebamo biti jaki, aktivni, zdravi, boraviti što više u prirodi, manje tipkati jedni drugima a više komunicirati uživo jedni s drugima.



Jedete li vi kruh?



– Ne, kupovni kruh uglavnom je prerađevina ispraznih kalorija, s dodanim šećerima, prekomjernom količinom soli, aditiva, bojila, kvasca. Danas su već dobro poznati i na internetu dostupni recepti za domaći kruh koji sami umijesite, znate sastojke i možete kontrolirati što ste i koliko pojeli. No, nisam nikad bila neki ljubitelj kruha, pa nemam ni potrebu za tom namirnicom. Svakako radije biram rižu, batat, rižinu ili pirovu tjesteninu.



Izbjegavate li gluten?



– Ljudi su skloni pretjerivanju, pa tako i s tom preosjetljivošću na laktozu i gluten. Treba poslušati vlastito tijelo. Glutenske namirnice, osim zobenih pahuljica (kod nas još nisam vidjela bezglutenske zobene), ionako ne konzumiram, pa s tim nemam problema. Svakako sam za izbjegavanje glutena ako se utvrdi preosjetljivost (nadutost, probavne tegobe).



Na koju hranu posebno pazite?



– Nastojim nabaviti domaća jaja, povrće. Danas i kad nastojite zdravo se hraniti, pitanje je kakva su podrijetla namirnice… Pazim da je dostatno ribe i kupujem maslinovo ulje od prijateljice čiji tata ima maslinike.



U pojedinim reklama "treneri" navode da mogu topiti salo samo s jednog dijela tijela, primjerice samo s trbuha?



– Po svom genetskom naslijeđu svi imamo područja s manje i više masnih stanica koja se kad smo u energetskom suficitu pune masnim naslagama. Po tome se i formira naš izgled tijela, pa imamo ljude koji se jače debljaju u donjem dijelu, one koji se više debljaju u gornjem dijelu i one s problematičnom zonom u središnjem dijelu tijela. Ljudski organizam je cjelina i tako ga treba i tretirati. Krenemo li kroz energetske deficite mršaviti, masno tkivo topi se sa svih dijelova, naravno mi to prvo zamijetimo na područjima s manje masnih stanica, no ustrajnim pravilnim radom na dovođenju tijela u balans, otopit će se i one najtvrdokornije nakupine na najkritičnijim područjima.

Spuštena koža nakon poroda

Naišao sam na oglas u kojem jedna trenerica tvrdi da može ženama sanirati opuštenu kožu nakon poroda?

– Kao i po mnogim drugim parametrima, ljudi se dijele i po "kvaliteti" kože, pa tako imate one s iznimno elastičnom kožom, koja nije sklona strijama, lako se razvlači i vraća nazad, no ima i onih koji dobiju 2 kg, i koža popuca, tako popuca i kod djevojaka i mladića još u pubertetu pri rastu i razvoju. Postoje žene koje prođu 5 trudnoća i uvijek im se koža vrati na mjesto, dok kod većine to ipak nije slučaj. Unutar prvih 6-8 mjeseci od poroda koža se vrati s obzirom na preduvjete i način našega života (hrana, prekomjerne masne naslage koje za sobom vuku posljedicu i stvaranje viška vezivna tkiva). Pravilnom prehranom i tjelesnom aktivnošću svakako se može poboljšati stanje kože nakon poroda, no treba shvatiti da se koža koja je popucala, koja se jako razvukla i nema dovoljno elastina da se vrati u prvobitno stanje, nikakvim vježbama ne može riješiti. Ono o čemu se nedovoljno zna je dijastaza rektusa, prednje abdominalne stijenke, koja poslije poroda ostavlja dojam trbuha koji su napuhnuti, jako izbočeni, a radi se o razdvojenim mišićima, koji se postporođajno ne spoje i ostaje razvučeno unutarnje vezivno tkivo – … to je problematika koja se može itekako sanirati odabirom adekvatnih vježbi.

Djeca i sport

Kada dijete treba upisati na neki sport?

– Odmah, čim se rode djeca počinju trenirati, samo mi smo problem što im taj trenažni proces osposobljavanja za život onemogućimo gurajući im u ruke iPode, PlayStatione, umjesto da im omogućimo kreativno odrastanje, igru u parku, roditeljski razgovor i smijeh… Malu bebu položimo na trbuh, ona se gura ručicama i nožicama, upire tijelom i okrene se na leđa, pa onda opet vježba, odguruje se, povlači, time ojača, pa sjedne, prohoda… Mi održavamo svoju esencijalnu funkciju kroz jačanje svoga tijela… Djeca kroz sport stječu finu motoriku, razvijaju se fizički, mentalno, socijalno… dakle čim ste u prilici odmah upišite djecu na sport, preporuka je u prvim godinama svakako gimnastiku, borilačke sportove, kojima se ravnomjerno stimulira razvoj cijelog tijela.