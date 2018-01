Mnogima omiljene seks poze nose veliki rizik: u ova tri slučaja najčešće se događa fraktura penisa

Liječnici su otkrili tri poze kod kojih je šansa za frakturu penisa najveća. Tako su u novoj studiji objavljenoj u časopisu International Journal of Impotence Research pod imenom "Relationship between sexual position and severity of penile fracture" (odnos između seksualnog položaja i ozbiljnosti frakture penisa), stručnjaci analizirali položaje tijekom seksa i došli do značajnijih zaključaka.



Naime, otkrili su da je doggy poza najopasnija jer se 41 posto slučajeva frakture penisa dogodilo tijekom te poze.



Na drugom mjestu našao se misionarski položaj kod kojeg je do frakture penisa došlo u 25 posto slučajeva, a na trećem mjestu našla se poza u kojoj je žena na muškarcu.



Znanstvenici su objasnili da su ozljede kod doggy poze i misionarske slične, ali i vrlo ozbiljne, no lomovi u kojem je žena na muškarcu nisu toliko zdravstveno ozbiljni i opasni, piše The Sun.