Božićnu zvijezdu prati loš glas da je teško održati: uz ove trikove i male tajne njege vaša će adventska ljepotica dočekati i iduće blagdane

Božićna zvijezda (lat. Euphorbia pulcherrima), krasna mlječika, poinzetija (po američkom veleposlaniku Joelu Robertsu Poinsettu koji je prvi uveo ovu biljku u Sjevernu Ameriku 1828. godine) najčešće je korištena biljka za uređenje kuće i praznik je za oči u vrijeme blagdana, ali je, nažalost, prati predrasuda da ju je teško kultivirati!

To, naravno, nije posve točno, ako znate male tajne uzgoja i održavanja ove blagdanske ljepotice koja, ako je mazite i pazite, može trajati i do idućeg Božića.

Božićna zvijezda potječe iz obitelji Euphorbiaceae i domovina joj je Meksiko. Prema legendi, ljepotu duguje astečkoj boginji kojoj je navodno zbog nesretne ljubavi puklo srce, a iz kapljica njezine krvi izrastao je vatreni cvijet žarkocrvene boje okružen zelenim listovima.

Na meksičkim visoravnima raste u obliku velikoga trajnoga grma sa zimzelenim lišćem šiljastog ili tamnog oblika, a prema zapisima smatra se da je prvi put uzgojena u loncu kao ukrasna biljka 1850. godine u SAD-u. Botaničko ime euforbija dobila je po Euphorbusu, omiljenom liječniku numidijskog kralja Jube koji je, prema predaji, prvi upotrijebio otrovni sok božićne zvijezde, i to navodno kao lijek.

Žuti cvjetići i crvene brakteje

U prirodnom staništu grm naraste i do pet metara, inače je ova biljka visoka od pola do četiri metra. Božićna zvijezda ima sitne žute cvjetiće koji su okruženi braktejama crvene, bijele i ružičaste boje, a izvorno je bila samo vrsta intenzivnih crvenih listova. Brakteje su pricvjetni obojeni listovi koji se u jesen pojavljuju na vrhovima stabljika i mogu biti dugi i do 25 centimetara.

Biljka je tijekom proteklih desetljeća zbog svoje ljepote privukla pozornost uzgajivača i stručnjaka koji su se potrudili uzgojiti različite oblike i boje i listova i cvjetova, koji cvjetaju cijele godine pa su nam danas na raspolaganju adventske zvijezde u širokom rasponu boja, od nježnobijele, ružičaste, svijetlocrvene i tamnocrvene, boje lososa, sve do tamnoljubičaste..., a i listovi su različitih oblika i boja, za svačiji ukus i za najrazličitije dekoracije. Nude nam se i patuljaste varijante, ali i raskošni grmovi u velikim loncima.

Što se tiče uzgoja, najvažnije je biljci osigurati puno svjetla, a ne voli propuh. Ne podnosi visoku temperaturu, napreduje dobro u umjereno toplom i svijetlom okolišu. Idealne temperature za uzgoj božićne zvijezde kreću se od 12 do 25 Celzijevih stupnjeva, a optimalna temperatura za vrijeme cvatnje je između 15 i 18°C.

Potrebna joj je i adekvatna vlažnost zraka, pa je valja prskati svaki dan, pazeći pritom da brakteje i cvjetovi ostanu nepoprskani, odnosno prska se samo zeleni dio biljke, a da bi procvala, zahtijeva najmanje 12 do 14 sati tame svake večeri.

Ustajala voda

Nakon cvjetanja, božićne su zvijezde kratkotrajne biljke, što znači da se njihovo lišće i cvijeće počinju razvijati kad im se skraćuje izloženost dnevnom svjetlu. Biljci treba oko osam tjedana da procvate, kada dnevno svjetlo traje deset sati ili manje.

Dulje osvjetljenje inhibira ili čak sprječava razvoj cvjetnih pupova. U ovoj fazi prskajte biljku raspršivačem. Ako je temperatura kućanstva viša od preporučene, biljka se zalijeva jednom tjedno, a kada procvjeta, samo je treba prskati sprejem i prestati sa zalijevanjem.

Vrlo je važno poštovati i pravilo da božićna zvijezda bude uvijek udaljena od bilo kojeg izvora topline te imati na umu da je vrlo osjetljiva na hladnu vodu, naročito onu izravno iz vodovoda. Dakle, za njezino zalijevanje imajte u pripremi bocu s ustajalom vodom.

No, božićna zvijezda ne voli stalnu vlagu u loncu, pa zato nakon obilnog zalijevanja uvijek pričekajte da zemlja bude umjereno suha, što ćete provjeravati dodirom prsta i tek onda ponovno zalijevajte. Dovoljno je dvaput mjesečno. Božićna zvijezda cvjeta od prosinca do siječnja.

Nakon toga slijedi vrijeme mirovanja kada biljka odbaci lišće i ne treba je zalijevati u zemlju u kojoj raste nego isključivo u podmetač iz kojeg će se sama napajati prema vlastitim potrebama, pa ako slijedimo ove smjernice, božićna zvijezda će nam dugo krasiti dom.

Istina o otrovu Često se može čuti da je biljka vrlo otrovna, što nije istina. Za njezin loš ugled kriva je urbana legenda iz 1919. godine, kada je proglašena krivcem za smrt dvogodišnjeg djeteta koje je pojelo listove božićne zvijezde. Međutim, biljka je tek neznatno toksična i njezin sok uzrokuje neke alergijske reakcije na kožu, a da bi uzrokovala smrt, dijete bi trebalo pojesti oko 600 listova, što je apsolutno nemoguće. Sve biljke iz porodice Euphorbiaceae ili mlječike sadrže mliječni sok koji istječe iz biljke ako je oštetimo ili zarežemo. Sok sadrži neke otrovne komponente koje mogu nadražiti kožu pa treba paziti da ne dođe u dodir s očima. Ako se slučajno pojede, može izazvati proljev. Izlijevanje mlijeka iz stabljike može se zaustaviti plamenom šibice ili svijeće.