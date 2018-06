BMW X1 s bogatim paketom opreme sada je dostupan po cijeni od 249.900,00 kuna

Povodom velike obljetnice 25 godina poslovanja iz tvrtkeTomić & Co. dolazi s nestrpljenjem iščekivana vijest o posebnom rođendanskom izdanju najprodavanijeg BMW modela u Hrvatskoj! Tako sada u sezoni putovanja možete biti spremniji nego ikada prije jer BMW X1 s bogatim paketom opreme dostupan je za 249.900,00 kuna.

Kršnih proporcija, impozantne pojave i dinamičnih linija, posebno izdanje BMW X1 sDrive18d EDITION 25, diči se upečatljivom vanjštinom koja savršeno ističe njegov status donedavno najmlađeg člana BMW obitelji modela X. S više nego dovoljno mjesta za putnike i prtljagu, a uz najmodernije luksuzno uređenje i funkcionalnost koja se temelji na pouzdanom inženjeringu te najnovijim tehnologijama,ovaj model zaista garantira istinsko zadovoljstvo u vožnji.



„Rođendansko izdanje BMW X1 sDrive18d Edition 25, svakako najbolji omjer uloženog i dobivenog, dolazi u varijantama s ručnim i automatskim mjenjačem. Uz pregršt opreme, među kojima su stražnji senzori za parkiranje, tempomat s funkcijom kočenja, LED prednja svjetla s proširenim sadržajem, unutarnje uređenje Black highgloss s umecima PearlChrome, opremljen je i zanimljivom sportskom opremom. Stoga će ljubitelji sportske vozne dinamike i udobnosti svakako uživati u sportskim sjedalima za vozača i suvozača, sportskom kožnom upravljaču te visokokvalitetnoj tkanini Race“, poručuju nam iz Tomić & Co. poslovnica.



Edition 25 inačice dostupne su u bijeloj (Alpine White) i crnoj (Black) boji, a sve informacije o privlačnim modelima financiranja putem BMW Financijskih servisa dostupne su u Tomić & Co. poslovnicama.

