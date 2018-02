Tajna se krije u Lux-Factor 4D Hyaluronkremi protiv bora koja u samo 2 tjedna vidljivo smanjuje izražene i duboke bore te zaglađuje tanke linije na čelu, oko očiju i usana.



Zašto je volimo?



U vrlo kratkom vremenskom razdoblju vidljivo smanjuje i popuni duboke bore i tanke linije na čelu, oko očiju i usana. Sadrži bademovo ulje visoke kvalitete, koje na prirodan način nahrani stanice kože, izjednačava tonus kože, te poboljšava njezinu strukturu. Krema nije testirana na životinjama, i namijenjena je svim tipovima kože.



Kako djeluje?

Idealna kombinacija 100% prirodne hijaluronske kiseline i senzacionalne 4D AntiWrinke formule garantira sigurnu i učinkovitu terapiju protiv bora. Klinički i dermatološki testirana formula svrstava je među najučinkovitije inovacije u kozmetičkoj industriji za smanjenje bora i sprečavanje starenja kože. Mikromolekulske mase aktivnih sastojaka u Lux-Factor 4D Hyaluron kremi protiv bora prodiru u dublje slojeve kože, a biotičkim djelovanjem popuni boru iz unutra prema van. Takvim djelovanjem pruža prirodni botox učinak i mladenački izgled kože. 4D Hyaluron patentirana formula s provjerenim sastojcima potiče prirodni proces obnove epiderme, a kao rezultat je sjajna i zaglađena koža. Idealna kombinacija aktivnih sastojaka štiti kožu od štetnih vanjskih utjecaja, zato je koža redovitim korištenjem Lux-Factor 4D Hyaluron kreme napeta i pomlađena.



Do nedavno se vjerovalo, da se bore, koje se pojavljuju nakon 30 godine, nije moguće riješiti uz pomoć dnevnih krema protiv bora, već samo uz pomoć botox injekcija ili plastičnih operacija. Istina je, da takvi pothvati zategnu kožu, no takav izgled ne djeluje prirodno, već plastično i umjetno. Riječ je o privremenom rješenju koji može oštetiti vrlo osjetljive živce na licu, te kao posljedicu ostaviti ozbiljna oštećenja. Punobolja alternativa je učinkovita prirodna krema protiv bora Lux-Factor 4D Hyaluron , koja na prirodan i potpunosiguran način zaglađuje bore, sprječava daljnje starenje i čuva mladenački izgled kože.Generički hijaluron kineskog uvoza nije uvijek klinički ispitan i testiran kako bi mogao osigurati optimalne rezultate. Srećom, Lux-Factor 4D Hyaluron krema protiv bora, razlikuje se od drugih proizvoda po tome što sadrži samo 100 % prirodan hijaluron europskog porijekla, što joj daje jedinstvenu kvalitetu. To je vrijedna tvar kojapruža fantastične rezultate u smanjenju bora i pomlađivanju kože . Hijaluron europskog porijekla, nakon dužeg korištenje, bez štetnih nuspojava, pruža mladenački izgled, te poboljšava strukturu kože.Ne brinite, imamo rješenje za vas! S obzirom da je brand Lux-Factor siguran u kvalitetu svojih proizvoda, svakom kupcu pripada, štoznači da ukoliko sa proizvodom niste zadovoljni, možete tražiti povrat novca.Upravo sada možete po akcijskoj cijeni sanaručiti svoju kremu na Lux-Factor.com ili pozivom na broj