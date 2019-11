'Ja sam mislio potrošiti do 500 eura, mogu se naći baš dobri modeli. Duplo!, bila je kratka i jasna': borio sam se dugo i neumoljivo, i prodavač je svjedočio mojoj muci

- Za te pare mogu kupiti polovni skuter…

- Možeš šta? – presiječe ga njezin leden pogled.

Znao je, s majkom nema zajebancije. Ako je jednom, iako i samo na jednu sekundu bio njoj na prvom mjestu, sada se to mijenja. Stubokom. Jer, hvala Bogu, beba dolazi. A za bebu samo najbolje. Znao je to i on, ali…

Ali bio je praktičan 'bemu miša. Dati nekoliko tisuća kuna za kolica koja će beba u roku odmah prerasti činilo mu se kao posve nepotreban trošak. Predlagao je svojevremeno kupnju polovnih. Bolje da nije.

- Ti očekuješ da naša beba spava tamo gdje je nečije drugo dijete spavalo? Kakilo, piškilo, jelo... Ja to ne mogu zamisliti. Koji je tebi vrag? Gdje mi je pamet bila kada sam se za tebe udavala – uslijedila je tada njezina kontra.

Umelo ga je. Totalno. Ok, znao je da je hormonalna, ali tako jako... E, tome se nije nadao. Imala je hormona na izvoz. Samo, to joj nije smio spomenuti ni u ludilu. A, da jest, mogao se jedino ludilom i braniti. Iako, ni to ga ne bi spasilo.

- Ova su dobra – vratio se u sadašnjost. Oprezan, podučen prošlim okršajima (gdje je on uglavnom bio meta za gađanje, ali što ćeš, ona je ipak majka njegova djeteta – trpi zato brajko, zasad) pokušao je umiliti joj se.

Ona s drobom do zuba, otečena, zlovoljna, znojna i (kako je sama sebi rekla u brojnim promjenama raspoloženja) najgadnija ikada, samo ga je pogledala.

- Jes' ti normalan? Evo, lijepo te pitam, jes' ti normalan?

Prodavač, naviknut na trudničko rešetanje muževa, pametno se izmaknuo.

- Očito nisam, čim trpim ovo sve... - promrmljao je sebi u bradu.

- Što si rekao?

- Trudim se draga biti, trudim. Ali je teško.

- Ta kolica su prekrhka – uzvratila je znalački a da ih nije pogledala malo bolje.

- Pa neće mali voziti relije u njima, niti ćeš roditi malog T-rexa.

- Nije bitno, nećemo ih kupiti.

- Zašto zaboga?

- Pa, prejeftina su.

- Ljubavi moja jedina najdraža, baš ZATO ih treba kupiti.

- Premalo je to novca, nešto ne štima s njima.

- Gospođo, to vam je noviji proizvođač i na tržište se probija nižim cijenama – uključio se prodavač. Riskirao čovjek, što će…

- Eto, nisu još testirane, tko zna kako i koliko mogu biti opasne.

- Ali draga, ovo nije beta verzija. Neće pustiti kolica u proizvodnju, pa ako se što dogodi kojem djetetu, oni će to mijenjati – pokušao ju je uvjeriti da stvari sagleda malo drukčije.

- Ja sam mislio potrošiti do maksimalnih 500 eura. Mogu se naći baš dobri modeli.

- Duplo – kratko je odgovorila.

- Duplo – razrogačio je oči, a u prsima ga je počelo stezati.

- Ona moja kolegica s posla ima kolica koja mi se baš sviđaju, i ona su malo iznad tisuću eura.

Sada je već gledao gdje će sjesti.

- Čekaj, ona pliva u novcima i može kupiti nekoliko pari takvih kolica, i ti baš hoćeš takva?

- Da!

- Pa zašto?

- Zato što su mi lijepa i sigurna su. Od aluminija su.

- Pa ne kupujemo avion nego kolica! Ali čekaj, kako znaš da su sigurna.

- Jer su skupa!

Znao je da nema rasprave. Možeš, brate, prikazati sve analize, sve crash testove, savjete stručnjaka. Ali nema. Njoj se sviđaju baš ta kolica. I hoće ih u plavoj boji. Za malog princa koji će ubrzo na svijet.

- Dobro, ako dođe drugo dijete, barem se nećemo misliti oko kolica – kazao je. A, pri tome, koliko je lud i pomislio da će sada sigurno ići na drugo dijete, za tih drugih 500 eura.

- Da, ako bude dečko. A, ako bude curica onda će dobiti jedna roza kolica.

- Molim?? – opet ga je stisnulo oko prsiju, ali je samo pomislio da bi u naručju jednom mogao držati princezu, pa se nasmijao.

- Zaslužila je mala odmah roza – kratko je kazao.