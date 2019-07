Predsjednica u dosad neviđenom izdanju: haljina na točkice i mačkaste cvike za tematski party u Američkom veleposlanstvu

Sjedinjene Američke države jučer su slavile Dan neovisnosti, Četvrti srpnja. Na taj državni praznik SAD slavi donošenje Američke deklaracije iz 1776. godine, i nezavisnost od Velike Britanije.

Croatian President Kolinda Grabar-Kitarovic @KolindaGK arrives at the @USEmbZagreb July 4th reception and is greeted by @USAmbCroatia Kohorst & Ms. Allen. #July4Zagreb pic.twitter.com/qEJeZea0GD

Taj je važan dan za SAD obilježen i u Američkom veleposlanstvu u Zagrebu, gdje je jučer na svečano primanje došla i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Embassy Zagreb hosted our Independence Day party. Thanks to everyone who attended. We had a 1950’s theme. Fun celebration with great food, drink and music. Happy birthday America. pic.twitter.com/KUkMYqM7pZ