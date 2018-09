Vrući jesenski trendovi stigli su u City Center one

Sada kad je jesen i službeno stigla, sigurno se želite na vrijeme pripremiti za nadolazeće hladnije dane i pitate se koji će modni trendovi obilježiti sezonu pred nama.

Najvažnije je da se ne trebate brinuti oko ponude, jer vas najvrući jesenski trendovi već čekaju u City Centeru one, koji vrvi must have komadima. Najpoznatiji splitski trgovački centar prepun je neodoljivih komada iz najnovijih kolekcija, a izdvajamo trendove bez kojih ćemo teško zamisliti jesen/zimu:



SMARAGDNA BOJA

Smaragdno zelena boja mogla bi se nazvati kraljicom jeseni, jer gotovo da nema linije u kojoj barem jedan odjevni komad nije u ovoj nijansi. Donedavno je bila rezervirana samo za svečanije trenutke, no modne trendseterice pokazale su da je savršen izbor i za street style kombinacije. Njezina je prednost svakako i činjenica da pristaje uz baš sve tonove kože i boje kose.

PLISIRANO

Ako preferirate ženstven stil, onda je plisirana odjeća idealan izbor za vas. Plisirane suknje i haljine već nekoliko sezona vladaju modnim pistama, a kako i ne bi kada laskaju svakoj figuri te se lako mogu kombinirati uz casual i svečaniji stil. Iako je riječ o komadu koji spada u modne klasike te je čest u poslovnim outfitima, stilisti su plisiranu suknju sparili s rokerskim detaljima, što se pokazalo odličnim potezom i oduševilo je sve pobornike otkačenih stylinga.

ANIMAL

Animal print sve je popularniji, no ove godine svakako bi valjalo istaknuti kako modnom džunglom "upravljaju" divlje mačke i zmije, čiji su uzorci prekrili izloge i police vodećih hight street brendova. Nemojte se bojati poigrati sa životinjskim printom, a naš je savjet da ga kombinirate uz jednostavne linije i tonove.

KARIRANO

"Punk je živ!" Ovako bi se ukratko mogla opisati prevlast kariranog uzorka, koji je i ove jeseni/zime jedan od najpopularnijih trendova. Da je tartan nosiv u casual varijanti, sasvim je jasno, no u krivu ste ako mislite da nije pogodan za neke svečanije trenutke. Dapače, no da biste postigli pravi efekt, ključni su pažljivo odabrani detalji. Ukratko, ne morate biti pankerica niti grungerica da biste zavoljele tartan i uvrstile ga u svoje modne zgoditke.

TVID

Klasični blejzer ove godine slobodno zamijenite onim od tvida. Materijal koji je proslavila modna kuća Chanel sada više nije samo u ponudi dizajnerskih trgovina, nego ga nude i poznate high street trgovine. Tvid jakna nedvojbeno će obilježiti ovu modnu sezonu, a naš je prijedlog da je kombinirate uz najobičniji bijeli T-shirt i traperice. U ovoj kombinaciji ne možete pogriješiti!

Za vas smo izdvojili po tri modna komada koja savršeno utjelovljuju trendove koji će zavladati ulicama, a sve ih možete pronaći u City Centeru one. Ako niste sigurni kako ih sve iskombinirati u smislenu cjelinu– ne brinite! Zavirite na City Mix&Match i inspirirajte se za uzbudljivu modnu jesen.