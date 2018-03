Povratak na scenu nakon teške bolesti: naša glumica oduševila novim izgledom i pokazala da su najgori dani iza nje

Jedna od naših omiljenijih domaćih glumica izbivala je sa scene neko vrijeme zbog teške bolesti, ali sinoćnjim je izdanjem pokazala da su najgori dani prošli. Ankicu Dobrić bilo je mnogima milo vidjeti u njenom uobičajenom veselom izdanju, uz pokoju stilsku 'doradu'.



Borba s teškom bolešću konačno iza nje: naša glumačka diva izgleda bolje nego ikad, a mnoge je dirnula i emotivnim priznanjem



Glumica je stigla na reviju Ivice Skoke, domaćeg dizajnera i svojega vrlo bliskog prijatelja, u 'outfitu' koji je oduševio mnoge iz više razloga. To što i nakon borbe s karcinomom izgleda zanosno, poletno i svježe, a uz to i modno pomno usklađeno dovoljan je razlog za pohvalu.









Figuru je pokazala u Skokinome dizajnu; čipkano prozirna haljina zanimljivog, suptilno cvjetnog dizajna Ankici je pristajala kao salivena, a 'statement' naušnice i lakirane vamp čizme samo su upotpunile styling. Dobro raspoložena glumica pokazala je i novu, kratku frizuru, koja joj, razlozima unatoč, stoji odlično, a uz to joj je i oduzela koju godinu.



Cijelu večer Ankica je provela u ugodnome društvu, a događaj je zabilježila i njena kolegica Tara Rosandić. Na svome je Instagramu objavila fotografiju 'veselog trija', zajedno s Nenadom Korkutom, iz prvog reda modnog događaja.

Nenad i Anči!💕 #ivicaskoko #fashionhr A post shared by Tara Rosandić (@taritabrando) on Mar 21, 2018 at 2:53pm PDT