Ove torbe su najtraženije među svjetskim, ali i hrvatskim zaljubljenicama u modu

Kada su torbe u pitanju, svjetske fashionistice, ali i one koje se svim silama trude to postati, ne pitaju za cijenu.



Premda je riječ o trendsetericama, i one su tu uglavnom vjerne klasičnijim modelima. Na njihovoj omiljenoj fashion online destinaciji, net-a-porter, među najtraženijim modelima su oni sa potpisom Gucci i Saint Laurent, ali i nešto manje poznati brendovi, čiji modeli koštaju stotinjak eura, što i nije neka cifra za dizajnerski primjerak.



Ako se spremate uložiti u neku "moćnu" torbu, evo s kojima ćete sigurno biti modno aktualni. I to na duži period. No to ima svoju, itekako "paprenu" cijenu.



Pa, kao što rekosmo, kada je ovaj modni dodatak u pitanju, cijeni se ne gleda u zube...