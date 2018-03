Muškarci u pravilu ne vole ovakve hlače, a i žene su dugo zazirale od njih, no sad su u trendu: pogledajte kako sve Olja Vori nosi hit model sezone

"Ajme, zašto su ženskle sad zapele baš za ovaj model rebatinki? Ma potrefi se tu i tamo koja kojoj stvarno dobro stoje, ali na većini izgledaju ili prekomično ili pretragično!" - komentirao mi je prije neki dan prijatelj uz kavu, dok su ispred nas prolazile modno osvještene djevojke, kakve već u Splitu "po defaultu" žive.



"Kako misliš komično?" - pitam ga.



"Pa izgledaju klaunovski! A to nije ženstveno. Nimalo..." - odgovara.



"Kako misliš tragično?" - i taj me detalj zanimao.



"Pa preloše im stoje. Stvarno im ne laskaju pozadini. Većini..." - ocjenjuje on.



I koliko god muškarci, u pravilu, stvarno bili neskloni ovom modelu, trapezice s visokim strukom, koje su na velika vrata ušle u modnu sadašnjost, i to u varijanti dužih ili kraćih nogavica, žene će pak opisati kao komad u kojem se super ugodno osjećaju.



Ne režu ih u struku, ne stvaraju "fagot" preko ruba, laskaju stomaku, a u kombinaciji s visokim potpeticama duge čine elegantnima i dužima.



Jedna od najpoznatijih domaćih trendseterica, Splićanka Olja Vori, ovakav model hlača voli i rado nosi već duže vrijeme. Ni posljednjih dana iz njega ne izlazi, a kako ga ona kombinira i u kojim opcijama Zagrebom dominira inspirirajte se na fotografijama koje je objavila na Instagramu...

👩‍❤️‍👩#malomizasricutriba #🌸🍦💞 A post shared by MyFotoDiary (@oljavori) on Mar 11, 2018 at 4:39am PDT

💛#sunnyday#yellow #zagreb A post shared by MyFotoDiary (@oljavori) on Mar 15, 2018 at 9:31am PDT