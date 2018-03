Što veći, to bolji: ovaj modni detalj ističe struk i siluetu, a nema šanse da vam ove sezone ne upadne u oko

U društvu najpoželjnijih modnih dodataka ove sezone, svakako se našao remen.



Što veći, to bolji - može se reći da je to pravilo koje vrijedi za taj modni detalj, kao stvoren da upotpuni svaku kombinaciju te je stavi u prvi plan.



Sramežljivost treba ostaviti po strani jer se remenje može uklopiti u gotovo svaki look, a proljetne, veselije kombinacije dodatno će živnuti ako se odlučite na remenje žarkih boja i uzoraka, s velikim kopčama zanimljivih geometrijskih oblika.



Primjerice, spojen s blejzerom ili kaputićem, istaknut će struk i siluetu, izdužiti tijelo, te osvježiti cijelu kombinaciju. Takvo statement remenje ne može proći nezapaženo, a jednako dobro prolazi upareno s pencil suknjom, poslovnim hlačama ili odvažnom haljinom za večernji izlazak. Ako ste, pak, ljubiteljica klasičnijih linija, ne trebate se brinuti.



Uz zaista bogatu ponudu onih modela koji su sami za sebe mali eksperiment boja i uzoraka, u ovosezonskim kolekcijama mogu se pronaći i decentniji, jednobojni modeli, s pokojim detaljem.