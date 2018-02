Ovih se komada ne odričite tako lako, jer će se uvijek vrlo brzo vraćati u modu

U one komade odjeća koji nose epitet "vječni" valja ubrojiti i sakoe. Istina, kako se moda mijenja, tako i oni iz godine u godinu dolaze u raznim izdanjima. Preporuka je, međutim, da se ovih komada ne odričete tako lako, jer će se, vjerojatno vrlo brzo vratiti u modu.

Karirani, u pastelnim nijansama, oni princ Wales uzorka, kao i oni koji podsjećaju na vječne Chanel modele...sve to nosit će se i ove sezone. Preporuka je da kupite one malo kvalitetnije, jer je riječ o ključnom komadu za prijelaznu sezonu, a ako pametno odaberete može vam trajati godinama.

A premda smo još uvijek u kaputima i toper jaknama, neće trebati dugo čekati da uskočimo i u ove laganije komade. Evo naših toplih preporuka...