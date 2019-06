Zahvaljujući 'Dermamedu' centimetri se tope: naša novinarka svoj makeover privodi kraju, ovaj put 'napala' je slabu točku svake žene, a rezultati su šokantni

Kad se samo sjetim da sam prilikom prvog posjeta centru za pomlađivanje "Dermamed" strahovala od riječi mikrodermoabrazija, koja me tada asocirala na nekakav prilično agresivan tretman koji će ukloniti mrtve stanice i oljuštiti mi pola kože, sada se svemu tome mogu samo slatko nasmijati.

Kada sam došla u svoj četvrti posjet, ja sam bila ta koja je odmah s vrata vikala da hoću baš mikrodermoabraziju! Svidjela mi se toliko moja glatka i nahranjena koža nakon ovog tretmana, pa su mi stručne kozmetologinje "Dermameda" rado ispunile tu želju. Čak i moja, sad već svima poznata osjetljiva koža sklona crvenilu odlično je podnijela ovo uklanjanje mrtvih stanica, tako da se i vi slobodno možete prepustiti, požaliti nećete, to je sigurno.

Nakon mikrodermoabrazije, kada mi je koža bila sto posto spremna da u njezine dublje dijelove mogu ući svi aktivni hranjivi sastojci, uslijedio je "reviderm age prevention", tretman koji se preporučuje za sve tipove kože jer stimulira i obnavlja njezin bazalni sloj.

- U tretmanu obnove stanica koristi se i ultrazvuk, koji uz pomoć aktivnih molekula iz hijaluronskoga gela i seruma dodatno hidratizira i regenerira stanice kože. Nakon tretmana koža dugo zadržava vlažnost, obnavlja se iznutra i blista izvana - objašnjava mi dr. Anđela Prolić, vlasnica "Dermameda", pod čijim se budnim okom odvija moj mini makeover.

Nakon tog zahvata, uslijedilo je nešto zaista "cool". Naime, radi se o uređaju koji se zove "CoolLifting", a njime se postiže nekoliko benefita za kožu - daje joj se brzi glow efekt, zatvaraju pore, omogućava ulazak kisika u gornji sloj, dok mezoterapijska ampula s peptidima, hijaluronom i vitaminom C uz pomoć tlaka ulazi duboko u potkožje. Nakon tretmana koža je ujednačena tena, a ovaj aparat se još pokazao kao odlično rješenje za osjetljivu kožu sklonu borama i kod osoba s ožiljcima od akni, jer primjetno pojačava proizvodnju kolagena, zbog čega se smanjuju ožiljci.

Za kraj, kao i uvijek, dobila sam porciju hranjive maske, koja mi je i umirila kožu, i poslije toga sam izašla kao nova. No, dok se sve to događalo s mojim licem, kao i svaki put do sada, nisu ni noge mirovale. Moji prijatelji "Med Contour Multipower" i "Med 2 Contour" odradili su odličan posao razbijanja celulita.

Doslovno opipljiv rezultat je tu - gornji dio natkoljenice nakon mjerenja tanji mi je za pet, a donji za tri centimetra. Dakle, može se, ali uz mali angažman i s moje strane. Tako sam kao prava štreberica pila litre vode i kad sam bila žedna i kad nisam, pridržavala sam se koliko god sam mogla plana prehrane koji sam dobila odmah na početnim konzultacijama. Tako, kada sve skupa zbrojim, rezultatom sam i više nego zadovoljna.