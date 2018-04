Običan 'beauty' trend ili pretjerivanje? Novi imidž Lane Jurčević raspalio obožavatelje: Nije to za tebe!

‘bate, ako danas možeš birati boju očiju 👀, zamisli kakve sve onda tek genijalne odluke možeš donositi u životu - sami biramo svoj put i sami smo odgovorni za svoju sreću. Stalno smo skloni predbacivati drugima da su nam napravili ovo ili ono. Možda i jesu, ali na nama je hoćemo li dopustiti da nas slome ili ćemo sami sebe ojačati radom na sebi. Nije lako, ali je moguće i osjećaj je SAVRŠEN. 👐🏼 @willsmith je snimio super video na temu odnosa između njegove žene i njega. Probat ću naći link pa staviti u instastory. _______________________________________ Nego, što vi kažete na oči, moje smeđe ili @desioeyes plave? 🦋 _______________ Malo sam se igrala pa da me ne pitate u dm stalno, evo tu 😂: @maybelline Fit me puder i korektor, Master Chrome highligter, Master sculpt za konturiranje @natashadenona Sunset palette @ardellbeauty trepavice Usta: sve i svašta 🤷🏻‍♀️😄 Foto by @xolor_ 💪🏼

