Stručnjaci usuglašeni: Ovo definitivno morate izbjegavati ako želite da vam koža što dulje ima mladenački izgled

Neki ljudi i s 40 godina izgledaju kao da imaju 25-30, dok neki s 30 izgledaju deset-dvadeset godina starije. U čemu je kvaka? Većina će reći genetika, ali, nažalost, nisu u pravu. Naravno, naslijeđe igra ulogu, ali prijevremeno starenje kože prije svega je vezano uz (loše) čovjekove navike.



Evo što kažu znanstvene studije što utječe na prijevremeno starenje naše kože: solarij, pretjerano sunčanje, pušenje, slatka i slana hrana, mesne tvorničke prerađevine (paštete, salame, kobasice), stres, previše ugljikohidrata iz kruha i peciva, noćni izlasci, previše alkohola i sjedilački način života.



Također, za kožu je vrlo loše ako zaspite sa šminkom, a ne očistite lice. Štoviše, bilo koja količina šminke i pudera zatvara pore, sprječava kožu da diše, pa šminkanje treba smanjiti na najmanju moguću mjeru. Osim što šminka guši kožu, sadrži i toksične sastojke (poput parabena) koji nepovoljno djeluje na organizam.



Kad smo kod sunca, valja napomenuti da ono u razumnim količinama povoljno djeluje na kožu, ali prženje treba izbjegavati, kao što treba izbjegavati i konstantno ležanje u solarijima. Naime, tamnija i preplanula koža može izgledati mladenačkije, ali taj efekt je kratka vijeka.



Ako gledamo znanstvena istraživanja, najviše njih je uperilo prst u pušenje.



- Pušenje dvadeset cigareta na dan dovest će vas u poziciju da ćete jednog dana izgledati 10 godina starije - navodi se u jednoj studiji objavljenoj na Pub Medu, Američkoj nacionalnoj medicinskoj knjižnici. No, ne samo da pušaču stari koža, nego i osobama koje pasivno udišu duhanski dim u istoj prostoriji.



Nakon što osoba upali cigaretu, u sebe uvlači dim koji sadrži nekoliko tisuća raznih toksičnih sastojaka. Dim djeluje na cijelo tijelo. Primjerice, obdukcija na tijelu pušača pokazuje sivo-crna pluća, a oku je vidljivo i da koža osoba koje puše više desetljeća izgleda izmučeno, tamnije ili žućkasto, primjećuju se diskoloracije. Dakle, duhanski dim uništava tijelo i iznutra i izvana.



Znanost još ispituje kako točno dolazi do tih nepovoljnih učinaka. Pretpostavlja se da nikotin, sugeriraju neka istraživanja, direktno djeluje na kolagen, razgrađuje ga. A što je kolagen? Bez tog proteina nema života, nalazi se u kostima, mišićima, tetivama i dakako u - koži. Normalna prisutnost kolagena održava kožu čvrstom i elastičnom, a kada se poremeti ta ravnoteža, primjerice pušenjem, dolazi do poremećaja, pušačkih bora i mrlja oko usana. Ima li lijeka? Ima. Naime, kad osoba prestane pušiti, treba proći nekoliko tjedana da se vide prvi pozitivni učinci prestanka trovanja nikotinom, a za nekoliko mjeseci koža će polako vratiti svoj stari sjaj.



Ako osoba puši nekoliko desetljeća, neumjereno pije, ne bavi se sportom, jede "smeće" od hrane, dakle razne prerađevine, fast food i pekarske proizvode, onda može izgledati i 15-20 godina starije od svojih vršnjaka koji sve to ne rade.



I Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, tj. Centar za gerontologiju, navodi što najviše utječe na promjene na koži, a na štetne posljedice pušenja upozorava i Neira Puizina-Ivić, specijalistica dermatovenerologije s Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Split.



- Nemoguće je vratiti naš biološki sat unatrag. Svi organi stare, ali se ni na jednome to starenje ne vidi kao na koži. Ona je idealni model proučavanja starenja i za druge organe. Činitelji koji pridonose starenju su naslijeđeni, kao i oni iz okoliša. Ti procesi odvijaju se istovremeno. Naslijeđeni činitelji (unutrašnje starenje) pridonose u “staračkom izgledu” s oko 25 posto. To je posljedica naslijeđa, postupnog smanjivanja razine hormona i to je nepovratno, jednostavno rezultat protoka vremena.



Unutrašnje starenje ima i svoju karakterističnu pojavnost na koži u vidu nastanka glatke, suhe i tanke kože koja je bez značajnijih promjena pigmentacije uz izraženiji kožni crtež. Koža stari u tri dimenzije, a ne samo površni slojevi. Naime, stare i potkožno masno tkivo i kosti koje postaju sve manjeg volumena. Stoga dolazi do preraspodjele masnoga tkiva na koži lica.



Masno tkivo se nakuplja na vanjskim dijelovima lica i bora kod usta, dok istovremeno nestaje na središnjim dijelovima lica i oko očiju. U isto vrijeme postupno se rastežu tkiva u kojima se nalaze mišići i tetive lica, zbog čega nastaje prepoznatljiva pojava obješenosti kože i pojave vrećica pod očima, na obrazima i na rubovima lica - navode u Zavodu za javno zdravstvo, tumačeći dalje da činitelji iz okoliša (vanjsko starenje) sudjeluje s čak 75 posto u “staračkom izgledu”.



- Najveći udio (80 posto) ima djelovanje sunčeva svjetla, a zatim pušenje, uživanje alkohola, loša prehrana i stres. Ovo se starenje vidi u obliku bora, staračkih pjega, keratoza te u konačnici karcinoma i melanoma. U kolikoj mjeri će se sunčano oštećenje manifestirati na koži, ovisi o našoj mogućnosti tamnjenja koja je genetski zadana i ne može se mijenjati.



Sa starenjem, svakim desetljećem gubimo oko 8-20 posto melanocita, tako da je razložno preporučiti u starijoj dobi adekvatnu zaštitu od UV zraka, premda je fotooštećenje kože učinjeno unatrag 20-ak godina. Pušenje je jedan od važnih činitelja starenja jer duhanski dim i njegovi sastojci povećavaju proizvodnju enzima koji razaraju elastična vlakna. Stoga strastveni pušači uvijek izgledaju starije od osoba svoje dobi koje nisu nikada pušile.



Duhanski dim dovodi do stezanja kapilara te slabije opskrbljenosti kože kisikom, što rezultira žućkasto-pepeljastim tonom, a oko usta se pojavljuju karakteristične tzv. pušačke bore - navode u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo.

Kupite kremu s retinolom

Ako želite zaštititi kožu, onda u ljekarnama potražite kreme koje u sebi imaju retinol (vitamin A), za njega je dokazano da smanjuje oštećenja stanica i sanira staračke mrlje. Čak i popularna Oprah navodi da retinol pomaže, a s njom se slažu i dermatolozi navodeći da ne nasjedamo na razne reklame koje nude spasonosne 'anti age' tretmane. No, retinol je ispitan i smatra se da je dobro ulaganje.



Što nam kožu čini starijom?

- sunce (ali pazite, umjereno izlaganje suncu je poželjno)

- solarij

- pušenje

- alkohol

- noćni izlasci

- stres

- loša hrana (peciva, tvorničke salame i paštete, previše kruha, gazirana pića)

- ležanje na kauču, dakle nebavljenje sportom

- hrana s visokim glikemijskim indeksom koji uzrokuje skok inzulina: bijeli kruh i razna peciva, voćni i gazirani sokovi, palačinke, sve vrste tjestenine, krumpir, riža, keksi i slastice, svi brašnasti proizvodi