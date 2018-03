Proizvod poznate hrvatske dizajnerice postao hit na svjetskom tržištu: nastao inspiriran našom najčišćom rijekom, a ključan detalj je u zanimljivoj ambalaži

Još jedan hrvatski potpis poznate dizajnerice Izvorke Jurić pronašao je svoje mjesto i publiku na svjetskom tržištu. Prestižni američki časopis "The Dieline" u svojoj selekciji izvrsne ambalaže objavio je potpuno organsku i ručno rađenu liniju prirodnih kozmetičkih proizvoda "Plasinia".



Kao još jedan primjer identiteta hrvatskog proizvoda, pridružen je bogatom opusu dizajnerskih radova kojim je ova domaća dizajnerica izrasla u sinonim za dizajn ambalaže u Hrvatskoj. Linija prirodnih kozmetičkih proizvoda, inspirirana geo-lokacijom Like, stvorena je od samoniklog bilja i vode iz rijeke Gacke, druge najčišće rijeke na svijetu, a važan segment brendinga ovog premium proizvoda potpisuje ˝Design Bureau Izvorka Jurić˝.



- Dizajnirati identitet novog proizvoda veliki je izazov i odgovornost, a ja sam se u svojem radu orijentirala upravo na male i srednje poduzetnike, gdje izravno s vlasnikom surađujem na stvaranju proizvoda koji će se istaknuti na tržištu i dizajnom iskomunicirati svoju osnovnu bit ili vrijednost.



Takvi klijenti su svjesni da se mogu istaknuti na tržištu samo kreativnim rješenjima i drukčijim pristupima u odnosu na konkurenciju, pa su skloniji "riskirati" s rješenjima koja bi vrlo teško ugledala svjetlo dana u velikim sustavima – ističe svjetski nagrađivana dizajnerica koja je nizom značajnih priznanja, među koja se ubrajaju četiri Red Dota, Pentawards, Ed-Awards i WorldStar, svoje riječi potvrdila djelima.



Ovih dana, stoga, ponosno obilježava punih 20 godina rada na brendiranju proizvoda s područja gastronomije, kozmetike i turizma, kao što su Brachia, Croatia in a Box, zatim Bite Art, Zdenka sir, te Rustican, Koer i Domeca, kao i Draco, te Aroma Mediterranea i Omnivia, koji su se uz pomoć dizajna izdigli iz anonimnosti na tržištu te im je bila prepoznata ključna vrijednost proizvoda.