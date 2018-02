Za pune i sjajne usne potrebna su vam samo dva sastojka, a njih sigurno već imate u kuhinji

Rijetke su one žene kojima zimi ne ispucaju usnice, unatoč raznim melemima i sličnim preparatima kojima ih njegujete. Kako bi vaše usne uvijek izgledale neodoljivo, potrebno je redovito raditi piling za ovaj osjetljivi dio lica, a ako vam se ne kupuju kozmetički preparati, prirodne pilinge, i to poprilično jednostavne, možete napraviti i sami uz pomoć sastojaka kojih uvijek imate u kući.



Za ove recepte potrebno je izdvojiti samo par minuta, a nakon toga ćete osjetiti kako se usne obnavljaju. Dva su ključna sastojka za dobar piling usana. Prvi je tekućina, a to može biti ulje, mlijeko ili med, dok je drugi sredstvo za čišćenje, od šećera i soli pa sve do drugih začina.



Cilj je ukloniti mrtve stanice te uravnotežiti strukturu usana.



Slatki piling



• 1 čajna žličica bijelog šećera



• par kapljica vode



• par kapljica maslinova ulja



Stavite šećer na sredinu dlana te dodajte par kapljica vode. Izmiješajte sastojke i lagano ih nanesite na usne, te držite oko 30 sekundi. Nakon toga isperite u toploj vodi. Nakon što ste sve ovo napravili, nanesite na usne maslinovo ulje, ili pak vaš omiljeni balzam za usne.



Piling od meda



• 1 čajna žličica meda



• 1 čajna žličica sode bikarbone



Izmiješajte med i sodu u glatku pastu. Nanesite smjesu na usne i ostavite na usnama 5 minuta. Lagano masirajte čistim prsima te nakon toga isperite toplom vodom. Potom nanesite balzam za usne kako biste ih ovlažili.



Senzualni piling



• 1 čajna žličica meda



• 1 čajna žličica ulja (po vašem izboru)



• 1-2 čajne žličice bijelog ili smeđeg šećera



• 2-3 kapi esencijalnog ulja



Ugrijte med u mikrovalnoj pećnici, no ne dulje od 5 sekundi, te ga pomiješajte s uljem. Dodajte šećer i miješajte sastojke dok ne dobijete finu pastu. U smjesu dodajte esencijalno ulje kako biste dobili aromu i ljekovita svojstva. Čistim rukama nanesite smjesu na usne i ostavite da djeluje par minuta. Završite s nanošenjem balzama.