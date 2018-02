Lucija Lugomer osvanula u najerotičnijem izdanju ikad, poprsje kipi iz korzeta, a ona poručuje s kreveta: Doživite tijelo na osobnoj razini, ja biram igrati se i uživati... 

Girls, ALWAYS be in love with the shape of yourself !!! 👑 • I stvarno, dozivite svoje tijelo na osobnoj razini...plesite, gibajte se, gledajte svoje tijelo kao savrseno bice koje se uistinu s nekim posebnim razlogom s godinama razvija, zivi i stari. Protiv godina ne mozemo i zasto se boriti kada se s njima jednostavno mozemo stopiti u savrsenu cjelinu? Svakodnevno gledam u zene koje se toliko srame svojih godina, svoga tijela, svojih oblina i ponasaju se prema njemu kao da im je najgori neprijatelj ili znate onu ‘ono nikada nece biti dovoljno dobro’ - gledaju na svoje tijelo kao da je jedna velika .M.A.N.A. 😉 ...a sigurna sam da znate kako je to- onako duboko u sebi. Oh vidi strija - oh, vidi jastucica pored pazuha 😱 Jao! I sta cemo sad? Plakati i pokunjavati same sebe? Zasto? Zivot je stvarno preeeee-kratak na bavljenje s takvim stvarima...ja biram biti svoja...takva - svoja - nesavrseno - savrsena...i biram se igrati i uzivati u zivotu. Pokusajte i vi, necete pozaliti...a kako ce vam tek tijelo biti zahvalno?! Te sifre i racunice nemam, to morate otkriti same 💋😉 • • BTW., DO YOU HAVE ANY RECOMMENDATIONS ON BEAUTIFUL LINGERIE? 😍 This one on me is by @playfulpromises • • • • • #ootd #outfitoftheday #lookoftheday #fashion #fashiongram #style #love #beautiful #currentlywearing #lookbook #wiwt #whatiwore #whatiworetoday #ootdshare #outfit #clothes #plussize #mylook #fashionista #todayimwearing #instastyle #curvysensedoll #plussize #instafashion #outfitpost #fashionpost #todaysoutfit #fashiondiaries #plussizemodel

