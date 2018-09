Uređujete sobu za prvaša? Autorica popularnog bloga savjetuje kako stvoriti savršeno okruženje za igru i učenje, otkriva i korisne trikove

Kada smo se uselili u novi stan, naš sin je proslavio četvrti rođendan. Djeca se u toj dobi brzo mijenjaju i kako rastu, tako se mijenjaju i potrebe. Naš stan ima tri manje spavaće sobe, od kojih smo dvije predviđene za djecu spojili u jednu veću, što me posebno veseli jer imam dovoljno manevarskog prostora za svoju kreativu.



Stalno selim namještaj i radim neke nove rasporede. Ali ja bih to radila i da je soba puno manja, kao što je bio slučaj u prošlom stanu. Nemojte da vam kvadrati predstavljaju ograničenje. Svaki prostor može biti lijep. Mog sina Tomu jako veseli kada dođe izvana, a ja pripremim neku izmjenu u sobi. Svi njegovi prijatelji s oduševljenjem utrčavaju u sobu i uživaju u igri – priča nam Lidija Tomas Matijević, autorica bloga "Lili Halo Decoration", koja spremno nudi savjete roditeljima koji se spremaju opremati sobu svojih mališana.



- Prvo, kada uđete u prostor, on mora biti čist i igračke moraju biti pospremljene. Znači, organizirajte dovoljno prostora za pohranu. Takva soba se lako održava. Prostora uvijek ima, ako ne na podu, ima ga na zidovima. Postavite police ili visoke ormare. Obavezno stvari pohranjujte u zatvorene kutije, papirnate ili platnene vreće, ili iza zatvorenih vrata komode, da se ne skuplja prašina, sve izgleda urednije, a dijete se oduševi kada pronađe igračku koju nije vidjelo neko vrijeme, kao da je opet nova – savjetuje blogerica.



Multifunkcionalni komadi traju najduže



- Mi smo u sobu smjestili povišeni krevet koji se jednog dana vrlo lako može pretvoriti u krevet na kat, ili se može okrenuti na drugu stranu i postati niski krevet. Jako volim ovakve komade namještaja koji omogućavaju da se koristi na više načina. Trenutno je ispod kreveta prostor za igranje i klinci ga obožavaju. Postavimo im šareni šator na krevet, oni upale lampice ispod i mašta samo proradi. Djeca moraju imati razigranu sobu, ali pritom je bitno da pazite da je namještaj siguran, pričvršćen na zid i da nema oštrih rubova – objašnjava.





Kreativna Lidija, koju na Instagramu možete pratiti pod imenom "lilihalodecoration", u sredini dječje sobe priprema radni kutak, a još je, otkriva nam, čeka uređenje zida, te postavljanje dobre rasvjete i polica.



- Okolo stola je prostor za igranje, na dijelu sobe je kvalitetan tepih kako bi dijete moglo sjediti na njemu ako je pod hladan. Ne volim zatrpati cijelu sobu tepisima zbog održavanja. Volim kada se pod lako usisa i prebriše, a manji tepih se vrlo lako održava. Nasuprot kreveta smo postavili drvene komode. Jednu sam namijenila za igračke. U komodi su autići, a ispod komode je hrpa kutija s poklopcima u koje sam pohranila legiće. Na slikama vidite kako soba izgleda kada se igra, i kada je pospremljena. Kada svaka igračka ima svoje mjesto, soba može biti vrlo brzo čista – ističe Lidija, otkrivajući važnost pažljivog odabira rasvjetnih tijela.



Jako svijetlo za igru i učenje, a ambijentalno za opuštanje i odmor



- Pripazite na rasvjetu, djeca moraju dobro vidjeti. Na strop smo postavili rasvjetu tako jaku da dijete vrlo jasno vidi slagati igračke i kada padne mrak. Po zidovima imam i ukrasna svjetla koja palimo navečer, više iz ugode. Kada je dijete opušteno, bude i kreativno. Bitno mi je da vlada mir i sklad jer očekujem da to bude prostor i za spavanje, igranje i učenje. Učiti se ne može u zatrpanoj sobi, a neuredna soba ne donosi mir potreban za odmor i san – priča nam.



Ova blogerica, čije savijete o uređenju dječje sobe prate tisuće majki, preferira namještaj jednostavnih linija, od prirodnih materijala, te ugodne boje na zidovima, što, smatra, doprinosi ugodnoj atmosferi.



- Nekoliko puta smo mijenjali boje na zidovima, pustimo i Tomu da boja s nama. Nema veze ako prska na sve strane i ako boja nije ravnomjerno nanesena. Bitno je iskustvo. Volim kada je namještaj neutralnih boja, zidovi ugodni, a prostor razigram detaljima poput postera, rasvjete, igračaka, jastuka i ostalih materijala. Tako se i lako mijenja sam izgled prostora. Puno lakše nego kada morate kupovati nove fronte na ormarima.



Ako već volite jake boje, moj prijedlog je da pobojate samo jedan dio sobe, krevet, jedan zid ili ormar, možda tepih. Nemojte pretjerivati. Tako će taj jedan komad doći do izražaja i bit će vam puno draži nego da ste cijelu sobu pobojali u npr. ljubičasto, jer u takvom prostoru je teško boraviti - tvrdi autorica bloga "Lili Halo Decoration", na kojem se može pratiti što su sve mijenjali u dječjoj sobi prošlih godina.