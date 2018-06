Rustikalni minimalizam u plavom tonu: inspirirajte se maštovitim uređenjem kamene trokatnice koja osvaja jednostavnoću i vedrinom

Kada se u životu poslože kockice kao što su se posložile Marijani Vrbančić, onda za rezultat dobijete prekrasnu kuću - savršen spoj industrijskog i tradicionalnog dizajna koju predstavljamo u ovom broju ProstoriJe. Sudbina je htjela da se Marijana i njezin suprug nakon što su se rodili i živjeli u Njemačkoj otkriju Rovinj, gdje im se i rodio sin.



Kako su sada često na relaciji Hrvatska-Njemačka, željeli su baš u Rovinju pronaći svoj dom u Lijepoj našoj. Tražili su, kaže nam simpatična Marijana kuću s bazenom, no sve što im se nudilo na tržištu, jednostavno nije bilo "to".



Ništa bez kamena i sve bez pločica



- Preko jedne prijateljice sam doznala da bi moglo nešto biti za nas u starom gradu. Kad smo ušli u tu kuću, ona je bila ruševina. No, suprug i ja smo se samo pogledali i rekli - to je to. Međutim, uslijedile su komplikacije zbog vlasničkih odnosa, a bilo je, osim nas, još zainteresiranih za kupnju. U jednom su trenutku vlasnici čak odustali od prodaje, tako da smo i mi bili na korak od toga.



Onda smo odlučili dati našu maksimalnu ponudu bez cjenkanja, oni su na to pristali i nakon toga je kupoprodaja odrađena tako lako. Očito je da nam je kuća bila suđena - prisjeća se naša sugovornica te 2015. godine kada su se ona i suprug uknjižili kao vlasnici. Prvu godinu su, kaže, samo čistili prostor, da bi potom započeli s radovima opsežne rekonstrukcije i pažljivog uređenja te je objekt na tri kata za goste otvoren u špici prošle sezone.



Inspiraciju za uređenje dobili su, veli, u samoj kući, koja je, kako se malo po malo raščišćavala, samo sve više pokazivala svoju ljepotu koja se sama otkrivala.



- Čak sam sama čistila čekićem zidove od žbuke, nešto mi nije davalo mira. Kako sam skidala slojeve, preda mnom se počeo otkrivati originalni kamen. Iako su me savjetovali da te stare zidove zatvorim, ja to nisam željela, bila sam tu jako tvrdoglava i rekla sam da taj dio mora ostati. Zanimljivo je spomenuti kako u kući nema pločica, čak ni u kupaonici, već od materijala prevladava dekorativni beton - navodi naša sugovornica.



U duhu straine s modernim dizajnom



Kada su grubi građevinski radovi konačno bili gotovi, vlasnica se mogla posvetiti uređenju samog prostora. Preko interneta je tražila dizajn koji joj se sviđa, istraživala, kolažirala u prostor...Odlučila je da sve što može od namještaja, nabavi u Hrvatskoj, što joj je uglavnom i uspjelo.



Kada govorimo o inspiraciji, Marijana navodi kako se vodila idejom da održi duh kuće, no da dizajn bude moderan i minimalističan, te da u objektu prevladavaju jasne linije po uzoru na japanski zen-stil. U tom su stilu, primjerice, letve u kuhinji, ali je na isti način koncipirana i ograda na galeriji. Razigranost samog interijera dobivena je kombinacijom boja, u ovom slučaju plave i fuksija ružičaste koje se međusobno odlično nadopunjuju u dnevnom boravku, gdje se raznim detaljima u tim dvjema bojama stvorila dinamična protuteža ostatku interijera koji je u neutralnim tonovima.



Zanimljivo izgleda i spavaća soba koja je smještena na galeriji, gdje minimalistički dojam zaokružuje izostanak ormara za odjeću, već je odlaganje riješeno vodoravnom šipkom na koju su poslagane vješalice.



Sve u svemu, zaključuje naša sugovornica, ovdje se dogodio slučaj da su ona i suprug krenuli tražiti kuću iz snova, a zapravo je ona našla njih.