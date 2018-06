Vodič za 'Instagram friendly' dizajn: arhitekti nas uče kako kreirati prostor kojim ćemo 'zavesti' korisnike

Arhitekti bi prilikom dizajniranja hotela, barova i restorana, trebali u centralne dijelove svojih kreacija uklopiti "Instagram friendly" elemente, čime bi mogli pojačati svoje šanse za uspjeh. Tako smatraju u australskom studiju "Vale Architects", gdje su izradili "Instagram dizajnerski vodič", u kojem govore kako ta društvena mreža na kojoj se dijele fotografije, sada igra ključnu ulogu u uspjehu ugostiteljskih objekata.



Temelje to na tvrdnji kako bi arhitekti i dizajneri trebali razumjeti potencijale dizajna u ohrabrenju gostiju da na društvenim mrežama podijele okruženje u kojem se nalaze, tako povećavajući interes za prostorom, a posredno i posao te tvrtke.



Murali i neon za oduševljenje i zabavu



U svom vodiču, dizajneri pomažu identificirati tipove klijenata kakve se želi privući nekim projektom, čime se lakše definira što bi gosti podijelili na društvenim mrežama sa svog odmora u tom objektu. Predlažu integriranje funky murala ili neonskih citata na zidovima kupaonica, dodavanje detalja koji će gostima pružiti osjećaj oduševljenja, kreativnosti i zabave, čime će ostaviti konkurente daleko iza sebe.



Instagram zid sada je standardni zahtjev svakog klijenta s kojim smo razgovarali. Žele zid ispred kojeg se ljudi mogu fotografirati – objašnjava za "Deezen" arhitekt Valentine Scott iz tog ureda, koji je radio na hotelskim projektima diljem Azije i Srednjeg istoka. Dodao je kako su takvi zahtjevi uglavnom nesofisticirani pa su stoga odlučili napraviti taj vodič kako bi potaknuli ljude, ali i njihove dizajnere, da kreativnije promišljaju, jer ta društvena mreža ima 800 milijuna aktivnih korisnika, te je glavni PR alat za mnoge hotele, barove i restorane.



Australski arhitekt odlučio se napisati vodič nakon što mu je klijent u Indoneziji kazao kako je ključ projektnog uspjeha pozicija ugostiteljskog objekta na Instagramu. Također je primijetio kako nema takvih vodiča kojima se postiže veća fotogeničnost prostora, što je zapravo ono što klijenti žele. Kada ulazi u novi projekt, taj arhitektonski tim analizira hashtagove u komentarima rivalskih hotela na nekom području, te tipove fotografije koje korisnici "postaju".



Fotografije su najbolje 'navlakuše' gostiju



Ako primijetimo kako se pojavljuje mnoštvo fotografija s hotelskog bazena, taj potencijal nam govori kako trebamo usmjeriti sredstva i dizajnerske napore u javne površine našeg novog hotela. Također, značajno nam pomaže i kada uočimo sklonost prema određenim bojama i teksturama – pojasnio je taj arhitekt, koji s rezultatima istraživanja u sklopu novog projekta, odlazi kod klijenta kako bi usmjerili snage te donijeli najmudrije i najisplativije dizajnerske odluke.



Utjecaj koji ta društvena platforma ima na dizajn interijera, primijetio je Mike Krieger, suosnivač Instagrama.



- Fotografija nekog prostora postaje nešto što "navuče" ljude da iskuse boravak u tom prostoru, i da to iskustvo žele podijeliti s drugima. Potom se stvori efekt da i drugi žele biti tamo te doživjeti to što su vidjeli na Instagramu - mišljenja je kreator popularne društvene platforme. Nada se kako će to dovesti do novih kreativnih iskri.



Mislim kako ne bi bilo dobro da se stvori jedna definicija onoga što dobro djeluje na Instagramu i da se to pojavljuje u svakom prostoru. Umjesto toga, bilo bi bolje da se stvori nešto jedinstveno, što će biti dodatna vrijednost tog prostora i zgrade - poručio je.