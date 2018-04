Issa Megaron pomiče granice oblikovanja i doživljaja prostora: pogledajte viško futurističko čudo o kojem svi pričaju

Odavno jedna kuća nije izazvala toliko pažnje struke i šire javnosti koliko Issa Megaron u Dračevom polju na Visu. Nesvakidašnji projekt PROARH-a, odnosno Davora Matekovića i koautorice Vedrane Jančić konkurirao je upravo za nagradu "Drago Galić" Udruženja hrvatskih arhitekata; za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture za 2017. godinu.



Nagrada je pak pripala još jednom sjajnom projektu zagrebačkoj "Kući za dvoje" Bogdana Budimira, no iza viške kuće je nagrada za najbolju kuću na svijetu World architecture festivala, u kategoriji HOUSE-future projects.



Issa Megaron treća je kuća Davora Marekovića u njegovu ciklusu kuća za povremeni boravak izvan urbanog konteksta. Ciklus je započeo hižom od slame u Kumrovcu, a uslijedila je kamena kuća u Lukovu Šugarju. Kako su opisali arhitekti, te objekte karakterizira kontekstualan pristup, reinterpretacija lokalne tradicijske gradnje, materijalnost i fenomenološki intenzitet.

Za višku kuću tepaju kako je donijela novu percepciju u arhitekturi, spajajući moderno i tradicionalno, te savršeno uklapajući elemente samoodrživosti, i to u nepristupačnom mediteranskom pejzažu. Projektirana je da ničim ne odskače iz okolnog zelenila, iz standardne otočne prirode. Autor se vodio terasastim plohama uklopljenim u brdo, te suhozidnom konceptu koji sa sve četiri strane uokviruje ovu kuću za obiteljski odmor.



- Vodili smo se idejom pasivne kuće kao Sokratova megarona. Prve i bazične pasivne kuće, slaveći tako viško naslijeđe, i dugu povijest naseljenosti - kaže Mateković.



Kuća ima namjenu sezonskog korištenja, no pratit će je i projekti vezani uz maslinarstvo i agrikulturu, a zanimljiva su rješenja samoodrživosti poput solarnih panela, sustava za prikupljanje kišnice, navodnjavanja, pročišćivača za pitku vodu, a sve to na području izvan infrastrukturnih domašaja i na parceli nagiba visinske razlike od 100 metara.

Kako je autor kazao, možda se na prvi dojam čini kao da je kuća ukopana, no razlog je tome zeleni krov s autohtonim raslinjem koji prelazi preko njega. Time se zapravo kamuflirala krovna površina kao najveća vidljiva.



Zapravo, cjelokupnom idejom i realizacijom viški Megaron se savršeno uklopio u okolinu, spojivši na zanimljiv način tradiciju otoka i suvremena rješenja. Kamo sreće kada bi ovakvi pristupi postali obveza u promišljanju budućih stambenih gradnji u Hrvatskoj.